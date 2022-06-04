本日日本：潮穿人氣動漫服飾當玩Cosplay

想知道一套動漫作品是否受歡迎的話，其周邊產品多寡可算係一項指標，愈多自然愈具人氣！曾三度被改編為真人劇場版的《銀魂》正是其中一個例子，雖然漫畫連載於2019年已劃上句號，但相關商品依然長出長有，新鮮熱辣有將主角坂田銀時等角色衣着設計成家居服，效果似足玩Cosplay（角色扮演）！另外紅極一時的《幻影籃球王》及《PROMARE》亦有設計搶眼的服飾等推出，相信動漫迷又要大破慳囊了。

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輕便長袍 變身銀時

由animate LIMITED SELECTION推出的《銀魂》家居服系列共有3款，分別有坂田銀時及高杉晉助的長袍，以及真選組隊服造型。坂田銀時的長袍圖案源自他的經典服裝，同樣是白底藍色波浪紋，而高杉晉助則是紫紅底色加蝴蝶印花，可以當外套披着，也可用腰帶繫緊，打造和服造型，質料輕身有彈性，日常穿着舒適。而真選組隊服Look的家居服則將背心及外套結合起來，保持原本造型又不失穿着方便性。所有產品即日起至6月29日可於網站預訂，預定於9月發貨。

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球衣Look 型格醒目

於2009至2014年在《週刊少年JUMP》連載的《幻影籃球王》（又名《黑子的籃球》)，堪稱係千禧年以後的籃球漫畫代表，單行本累積銷量逾3,100萬本，並於2012年改編為動畫。趁今年動畫版10周年，Bandai旗下的新服裝品牌ONOFFYFREE將會推出《幻》的9款產品，焦點有2款家居服，分別以故事中的帝光中學籃球制服、以及小狗哲也二號為靈感設計。還有令人聯想到網眼布球衣的索繩袋、印上火神及綠間球衣號碼及投籃剪影的銀包等。即日起可於官網預約，預定於8月起發貨。

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動畫名作 周年驚喜

由今石洋之執導、於2019年上映的原創動畫電影《普羅米亞》（PROMARE），故事講述烈焰救火隊與瘋狂燃燒者（Mad Burnish）之間的對決，憑着耳目一新的拍攝手法而大受好評，並獲得逾¥10億（約HK$6,000萬）的票房。為慶祝《普》3周年，最近除了在日本11間戲院重新上畫外，專出動漫產品的AMNIBUS亦推出了《普》一系列服飾及雜貨，除了有印上國家救命消防局（FDPP）等標誌的家居服，亦有以瘋狂燃燒者及佛塞特財團為主題的連帽外套，加上還有黑白兩色拖鞋及圖案T恤等，無論出街及宅在家中都有啱心水選擇。