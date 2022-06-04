曾比特內地開工掛住女友：希望盡快結婚！

在內地爆紅的曾比特（Mike）接受電台節目主持人車淑梅訪問，他選唱此曲全因當年周星馳於電影《食神》中，穿着學生裝並配以這歌曲的畫面，令他印象難忘。對於突然走紅，他說：「我唔覺得紅定唔紅，我冇太大概念。我最想戴住頂帽去旺角買格仔餅食。我只係一個普通人。如果要用四個字嚟形容，就係『不知所措』嘅感覺。」

Mike讀中三時獲得校內歌唱比賽冠軍，但沒增加自信心，從小到大自覺「唔靚仔，而且太肥」，當年參加《全民造星II》也考慮了很久：「我參加唔係因為姜濤效應，而係佢（節目）畀到我一份熱血嘅感覺。報名時我坐喺公司電腦前沉思咗一個鐘，填表後再諗多一個鐘，先決定『算啦Send啦！』。其實我媽媽一直都鼓勵我放心去做，唔好太介意結果。我哋屋企唔習慣講好多嘢，但就總會感受到佢（媽媽）嗰種鼓勵，咁已經足夠！」Mike謂一直希望送自己的唱片給媽媽。從長沙回港後，他就會立刻去買咗張自己的唱片送給媽媽：「去買，因為台前幕後都付出咗好多，所以我自己都要出番一分力去支持！我嘅倩老師（歌唱老師陳倩妮）話希望可以喺紅館坐第一排睇我唱歌，呢個亦都係我嘅願望，係一個指標，一個肯定。幾時可以做到？我都想愈快愈好！」

「爆炸頭」是Mike的標記，原來這特別的髮型是遺傳自曾媽媽，全家人只有媽媽和他是天生「鬈毛」。對此，他覺得麻煩多於喜歡，故自兒時直至中學都把頭髮「剷青」，長大了才留長髮。他笑言自己要一段時間才能接受這個髮型，想不到現在它竟成為了標誌，希望它可以保持到60歲！

Mike早前提到跟林子祥合唱《單車》令他有一種遺憾的感覺：「爸爸喺我10歲時走咗。我5、6歲先由汕尾到香港同家人團聚，期間4年爸爸好忙，大家見面唔多。收到消息嘅時候，我上緊堂，學校職員帶我去醫院，我唔知發生乜嘢事，喺的士上我唔明佢講乜嘢『冇事冇事』，去到醫院就見到媽媽同姐姐喊到死去活來，原來爸爸已經走咗……我最難忘嘅就係我喺汕尾讀咗一個學期嘅一年班，喺香港再重讀幼稚園。」

讚炎明熹歌藝佳

提及同是汕尾人的炎明熹，Mike表示對方尚未出道已聽過她唱歌，並指她歌藝佳，人可愛，說話有趣，希望有機會合唱。他也欣賞陳奕迅是一個多變的藝人，為人友善風趣：「我哋第一次喺公司見面時佢化緊妝，當時我好緊張，偷睇佢，佢同我講聽過我唱歌，話我唱得好，叫我繼續努力。（有說你是其接班人？）我當然好多謝（讚賞），但係做接班人我好驚。我覺得作為一個歌手，做好每一首歌，一切由心出發已經好足夠！」Mike有個目標—希望大眾能從他的歌曲得到共鳴。

Mike現年28歲，現時身處內地湖南長沙，坦言好掛念女朋友：「我哋喺教唱歌嘅時候認識，感情愈嚟愈好，梗係要畀安全感佢。溝通好重要，為咗畀定心丸佢，我買咗部琴喺酒店練習，基本上我大部分時間都喺酒店房間。我哋拍拖差唔多6年，我希望盡快結婚，但諗起依家係（事業）起步階段，必須考慮將來嘅生活，（現在）要更加努力。我喜歡佢因為佢唱歌好好聽，無論生活上、舞台上佢都係一個好Charm嘅人，成日都有一個好吸引人嘅笑容。我鼓勵佢參加比賽，但係佢好怕醜。」