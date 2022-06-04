十八年後2.0︱趙希洛小產傷心天台企跳　鄧卓殷扮14歲零違和

無綫熱播劇《十八年後的終極告白2.0》自開播後，焦點一直集中在3位女主角，包括譚凱琪、龔嘉欣及趙希洛身上，其中趙希洛連環遭受小產打擊，留院期間哭了又哭，傷心到走到醫院天台企跳， 網民大其演繹有層次。

她亦在社交網上載拍攝花絮照，透露原來為了該場戲喊足4.5 小時，受訪時表示兩場喊戲均做足功課，與教戲老師討論了不少細節位：「每一種痛嘅演繹方法都有好大分別，好感恩大家有留意到。每場喊戲我都分咗唔同嘅程度，因為每個人就算經歷同一件事，未必每次嘅哀傷都係一樣。」由於趙希洛的「癲婆」演出太深入民心，網民期待她再登「癲」峰，對此監製王偉仁笑言她在該兩集演出只是「小菜一碟」，隨劇情發展她將延續「瘋狂的血」：「大家應該從來冇見過咁嘅趙希洛。」

飾演龔嘉欣14歲妹妹沈曉彤的鄧卓殷（Amber），雖已年屆27歲，飾演與真實年齡相差13年的學生妹卻零違和，她在社交網上載劇照，獲不少網友畀Like留言：「唔似14 歲，似13……」她分享扮演學生妹心得：「會觀察表妹平時嘅舉動同埋語氣，第二睇完劇本後唔好諗得太複雜，因為小朋友比較直率，第三係着咗住校服之後即刻覺得自己係學生，好幫到入戲！」