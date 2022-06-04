【世紀難題】Angelababy公開質問：我跟楊冪誰好看？

女星Angelababy日前在內地節目《萌探探探案》中致電好友兼內地主持人張大大問：「我跟楊冪誰好看？你好好說啊，我在錄節目，冪姐不會看到的。」面對這「世紀難題」，張大大說：「說真心話，楊冪和你的話，各自都有各自的缺點，也不是說誰比誰漂亮！」原來以上對話，是女星宋丹丹模仿Baby的聲音詢問張大大，致電前向Baby「惡補」模仿她的聲音，當宋丹丹聽到張大大說Baby和楊冪各有缺點時，「假Baby」宋丹丹說：「你這個騙子！你跟我說過我最漂亮！」認不出「假Baby」聲音的張大大慌忙說：「我什麼時候說過？」即令Baby和宋丹丹狂笑不已，而宋丹丹為怕穿煲更匆忙收線。

其實張大大在對話期間已反問Baby聲音為何怪怪的，「假Baby」宋丹丹即扮喊說自己被欺負，成功被轉移視線的張大大連忙安慰反問何事，宋丹丹繼續扮喊說：「我們在錄節目，然後楊冪來了，然後她特別漂亮，我們誰好看？」「#Angelababy問自己和楊冪誰好看」成熱搜，閱讀及討論次數逾3.3億，網民紛紛討論誰最靚，不過大部份都指她們類型不同，同是美人代表，誰也不輸外，更大讚張大大的答案夠機智，未有得失任何一方。而本身也是節目《奔跑吧》主持的Baby日前以古裝造型上陣，網民更大讚其古裝造型可跟楊冪鬥一番！