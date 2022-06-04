【Zac玩Zac食】「台慶月」首站　好友齊聚Fine Bistronomie

疫情下很多朋友都好耐冇見，有些更已經超過一年，雖然未能相見，但友誼長存心中！今年決定正值新冠疫情管控措施放寬，可以約多些朋友食飯，正式開始「台慶月」食生日蛋糕，為香港餐飲業全面復甦打打氣！

今晚揀咗這間位於中環的全新休閒Fine Bistronomie餐廳酒吧，「Bistronomie」一詞由法文「Bistro」和「Gastronomie」組成，強調在小酒館般的親切環境中，品嘗媲美高級Fine Dining水平的佳餚；餐廳以高雅而平易近人的巴黎佳餚，以及時尚自在的用餐環境，呼應盛行的休閒高級餐飲享樂哲學。

餐廳的名字被幻想成生於香港的造型師和收藏家，是一對朋友，擁有在巴黎居住及遊歷的共同回憶，同樣講究時尚生活品質，就如今晚預訂咗充滿藝術氛圍的The Gallery獨立包廂，靜謐森林壁畫賞心悅目。菜單由米芝蓮星級法籍行政總廚Nicolas Boutin以及主廚Eric Taluy匠心打造，以展現食材最純粹的味道為本，今晚品嘗的九道菜Tasting Menu，完全呈獻Bistronomie的用餐體驗。

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

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-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

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