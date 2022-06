新片《侏羅紀世界:統治霸權》(Jurassic World Dominion)前日(2日)於香港搶先美國公映,票房收逾4百萬港元,錄得逾4萬人次,成為本年度繼漫威超級英雄片《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)後,單日開畫排名第2位!

電影除有《侏羅紀世界》男女主角「星爵」Chris Pratt與白麗絲達拉斯侯活(Bryce Dallas Howard)繼續擔正外,還特別請來1993年首集《侏羅紀公園》(Jurassic Park)3位主角森尼爾(Sam Neill)、羅拉丹恩(Laura Dern)與謝夫高拔林(Jeff Goldblum)加盟,大賣懷舊情懷!