乘風破浪︱阿Sa勁歌熱舞先拔頭籌　阿嬌眼神有戲大獲好評

人氣綜藝節目《乘風破浪》近日播出第3集，首次團體比賽由那英及寧靜兩位師姐帶領，由30位姐姐分成兩隊，以8個組合形式對戰，分別進行「唱show」、「唱演」、「跳唱」、「唱樂」四輪對抗賽。蔡卓妍（阿Sa）該組所唱的《要你管》首先拿下唱跳組的優勝。

上星期姐姐們完成了分組後，阿Sa加入寧靜戰隊，選隊長期間，阿Sa跟其他姐姐打招呼的畫面與別不同，豪邁的「腿張開」坐姿令網民錯重點，紛紛叫着她：「你給我坐好！」阿Sa亦在社交網站出post回應：「我坐好了，不過⋯⋯這麼糊也能被你們發現。」十分搞笑。

而進入訓練階段時，歌曲《要你管》的編舞加入長光管道具令難度升級，阿Sa除了為一同練習的姐姐加油，也發揮氣氛擔當的作用，更被阿雅稱她為團中的「開心果」。當正式公演時，阿Sa於舞台上霸氣十足，唱Rap更是令人驚喜，經過四輪比併後，阿Sa的《要你管》組最終以562票比427票戰勝吳莫愁組《談笑一生》，成功拿下唱跳舞台的優勝，賽後，吳莫愁遺憾表示自己想與阿Sa合作。

至於阿嬌則與寧靜、趙櫻子，以舞台劇形式演繹張學友經典作品《情書》，阿嬌將夾在書中的紙飛機擲出，用溫柔的歌聲傳遞出歌中心事，感染力超強，舞台劇形式的演繹也為整個舞台增添了動容的故事感。

去到副歌部分，阿嬌以深情的眼神與寧靜隔空對望，通過眼神的交流將自己的故事傳遞給寧靜，令不少網民大讚阿嬌「眼神有戲」，更說：「瞬間被帶入歌曲的故事中」。這場溫柔、簡單的環節設計，與阿嬌蘊含的清冷氣質完美配合，其真摯的表現，勾起不少觀眾的青春懷念。