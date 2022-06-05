【是日通勝】

農曆五月初七

壬寅年 乙巳月 己丑日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

宜：開市、祈福、動土

忌：詞訟、移徙、入宅

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：16、22、26、48

幸運顏色：銀、白

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：宜努力加強個人修養，多用淺黃色對你有利。

金牛座：耐性不足，一言不合就發脾氣，容易得罪人。

雙子座：人緣不錯，攜眷參與朋友聚會，可增進感情。

巨蟹座：若有投資計劃，今天有斬獲，但要謹慎行事。

獅子座：心情愉快，相約友人出外走走，可盡興而歸。

處女座：人氣下跌，可能嘗到任性的苦果，身心俱疲。

天秤座：愛情運上升，有心儀對象者勿錯過表白良機。

天蠍座：已婚者肯主動承擔家務責任，伴侶會更愛你。

人馬座：投資上易有意外收穫，但切忌貪勝不知輸。

山羊座：出門有可能受氣，留在家休息，心情會更好。

水瓶座：討厭被人打擾，今天想靜靜做自己喜歡的事。

雙魚座：投資、置業要三思，衝動作決定將後悔莫及。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）豬 桃花旺

（跌）狗 易破財

鼠：幹勁十足，處變不驚，做起事來快靚正。

牛：事業與財運俱佳，付出愈多，收入愈多。

虎：異性緣不錯，單身男女有機會墮入愛河。

兔：運勢上升，即使遇到麻煩也能化險為夷。

龍：情緒不穩，易說錯話，得罪人也不自知。

蛇：貴人助力強，家中長輩是你的經濟後盾。

馬：有偏財運，但牽涉投資問題忌過於貪婪。

羊：是日沖煞，事業運欠佳，做事心不在焉。

猴：對感情缺乏信心，未到談婚論嫁的時機。

雞：負責任，有耐力，可於職場上彰顯實力。

狗：財運欠佳，做生意者最蝕底，難有斬獲

豬：桃花旺，單身者易遇上一見鍾情的對象。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

哪些特徵可看出近期運勢

人不會永遠倒楣，當一個人的運勢發生變化，面相也會有些細微變化，我們可以通過以下特徵看出一個人的近期運勢。

1.眼睛變得清澈明亮

眼睛是心靈的窗戶，一個人的精神狀態如何，可以從眼睛反映出來。如果一個人的眼睛炯炯有神、清澈明亮，給人一種醒神的感覺（當然要排除人為修飾），那麼說明這個人的心血充足，精神充沛，走運更是不在話下。

2.指甲變得有血氣

中醫稱指甲為「健康圈」，是陰經陽經的交界處，通過指甲能觀察到人的血氣循環和精氣神。正常的指甲平滑、紅潤、有光澤；而缺少血氣的指甲則是顏色蒼白、形態平坦。如果一個人的指甲變得比以往紅潤，看上去有血氣，代表這個人近期的健康運不錯。

3.頭髮有光澤

頭髮的生機來源於腎，當人的腎精氣旺盛，頭髮會長得濃密有光澤。如果身上的毛髮變得光澤濃密，代表這個人近期的精神狀態好，腎氣足，做起事來也會順利得多，事情都容易朝着有利的方向發展。

4.吉祥的夢境出現

夢境有着極其特殊的意義，古人認為在運氣變好之前，其實會有一些特殊的夢境出現。如果最近常做吉祥的夢，說明生活方面出現新的轉機，容易走好運。