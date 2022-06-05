疑擔心粉絲聚集　謝霆鋒現身機場5分鐘交足戲

影帝謝霆鋒與劉雅瑟於機場拍攝新片，最初只見女方身影，直至需要拍霆鋒的戲份時，他才突然出現，以及只拍了約5分鐘便快閃離開。雖然「閃電式拍攝」，但他神情嚴肅交足戲，絕無欺場！

由邱禮濤執導，張學友、謝霆鋒與劉雅瑟等主演的英皇電影《海關戰線》正拍攝得如火如荼。拍攝場口講述劉雅瑟與友人乘飛機抵達香港，警方派出人員接機。不用埋位時，劉雅瑟頻頻與拍檔對戲，表現專業。導演邱禮濤亦有上前給予指導。雖然疫情令出入機場的人流不多，但仍有途經市民圍觀湊熱鬧。為求製作認真，即使是接機場口便花了個多小時拍攝。最初只得劉雅瑟等人拍攝，一直未見霆鋒蹤影。直到女方換上另一套戲服預備埋位時，霆鋒才突然Chok住出現，拍了一個步出機場的鏡頭便快閃離開，再次消失於人群中，過程前後僅約5分鐘。

拍片晒「朱古力」

身兼電影武術指導的霆鋒，早前於中環碼頭赤裸上身大晒8舊腹肌，吸引大批市民圍觀，每當他往休息處，大批粉絲即衝前要求合照，他亦有求必應，態度親民。未知劇組是否擔心如上次般引來大批粉絲，令機場人群聚集，因此需要他拍攝時，才安排他進行「閃電式拍攝」。另外，日前霆鋒於社交平台拍片，見同事拿朱古力給他吃，他即揭起上衣晒腹肌，自稱都有「朱古力」，非常搞笑。