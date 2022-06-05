東方日報C2：許倚榕選港姐縮沙　富二代張明偉恨私有化

「索爆星二代」李麗珍女兒許倚榕（Annise）近期進軍KOL界，與《愛．回家》「佐治」張明偉（Aaryn）拍住上。靚女自然多人追，家境有米的Aaryn被她的勤力及爽朗性格吸引，明言有意追求，更為女方遞表參選港姐，不過Annise因信心不足而拒絕參選，問到可有發展機會？她一臉害羞說：「睇吓佢表現啦！」沒有即時落閘，似乎有機會！

李麗珍女兒許倚榕愈大愈靚，更被指與陳法拉撞樣，不少經理人公司都曾向她招手，但她一直對幕前演出興趣不大，無意入行，至最近才決定進軍KOL界，並在母親李麗珍介紹下，與憑《愛．回家之開心速遞》「佐治」一角成功入屋的張明偉合作拍片做KOL。

兩人日前齊齊受訪，對於一手撮合他們合作的恩人李麗珍，Aaryn衷心感激：「我有一次做兼職遇上珍姐姐，佢知我啱啱離開TVB，冇穩定工作，咁啱佢又想搞啲社交媒體嘅嘢，我當然自薦想幫手！佢畀機會我，知佢囡囡都有興趣向KOL界發展，咁就介紹埋一齊做。」

排斥「港姐式」禮儀

他們已拍下多條影片，待儲夠片就會陸續登場，雙方亦因合作而變得熟落，原來Aaryn早前更做提名人，悄悄幫女方遞表參選港姐，他說：「雖然我離開咗舊公司，但都想介紹有潛質嘅人入去，當然，佢想唔想去選，係佢嘅選擇。」不過，這番好意已被拒絕，Annise坦言原因是信心不足：「覺得自己上鏡唔係好靚，信心未夠，同埋都覺得壓力幾大。」她同時有感「港姐式」禮儀不太切合其男仔頭性格，總覺得有點做作。

傻笑回應冇落閘

已決定進軍KOL界的Annise獲得不少廣告商支持，亦獲母親贈上四字真言「帶眼識人」及幫忙做形象指導，但她依然堅持本身的設計工作，實行星期一至五上班，放假才拍片，工作行程排到滿瀉！如此勤力的性格，與Aaryn都有幾分相似，男方雖有「富爸爸」，家底豐厚、居於千呎豪宅，但他從不靠父蔭，做過司機、餐飲業及零售工作，除了懂得彈結他及編曲，近年更學拍片、剪片，又兼職幫人做頭皮護理，可謂周身刀！

雙方性格相近，工作又頗有默契，問到可有發展機會？Aaryn相當坦白：「我梗係想啦！」聽到男方表明有意追求，Annise在旁一直傻笑，未有表態，當記者再三追問，她才一臉害羞表示：「睇吓佢表現點啦！」男方聽到此答案，即開心得做出「得米」的動作，相當搞笑！

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