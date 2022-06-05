馭鮫記︱迪麗熱巴虐心戀任嘉倫　誤墮方印齊陷險境

內地女星迪麗熱巴人氣爆燈，其主演內地劇集《三生三世枕上書》、《長歌行》與《你是我的榮耀》都相當受歡迎，近期由她與一線小生任嘉倫主演的奇幻古裝劇《馭鮫記》更成為熱話，贏盡口碑！

該劇現正於港台電視31國劇830時段播出，劇情開首講述御靈師紀雲禾（迪麗熱巴飾）乃萬花谷的御靈師，被谷主以毒威脅，奉命馴服鮫人長意（任嘉倫飾），要他心甘情願斷尾獻出靈珠，但鮫人尾巴是靈力所在，斷尾後會法力全失，並被視為背叛族人。紀雲禾原想以虛情假意馴服長意，但當長意受到萬花谷少主林昊青逼害，雲禾卻以身相救，終感動了長意，更決意幫她逃離萬花谷。

紀雲禾跟長意相戀，更跟相戀的雪三月和離殊結盟，互相協助逃離萬花谷，但原來貓妖離殊背後有著隱藏身分，想拯救掌年被囚禁的上古神鳥青羽鸞鳥。萬花谷少主林昊青一直都想對付紀雲禾，由於族中禁令御靈師不得跟地仙相愛，所以提出以「情人鑒」測試二人，更牽連到雪三月和離殊，但原來紀雲禾早已識穿奸計，偷龍轉鳳換了假情人鑒，令雪三月和離殊能通過測試，雖然如此，林昊青仍逼雪三月親手殺死離殊。

紀雲禾為救長意出谷，偷了囚禁青羽鸞鳥的十方陣地圖，製造混亂便可伺機逃離萬花谷，但可惜最終被識破！

另邊廂，紀雲禾趁着萬花谷陷入一片混亂，欲走到思過窟救出長意，此時思過窟卻出現一個巨大方印，並產生極強之吸力，將紀雲禾及長意吸入陣中，究竟二人最終能否走出險境？就要留待觀眾準時追看！

想睇迪麗熱巴、任嘉倫這對CP組合的強大火花，記得2022年6月1日至29 日，晚上8時半，港台電視31（逢星期一至五，每晚2集）收睇喇！