金永衡獲《聲夢》前輩睇好成大熱　林君蓮力撐「阿妹」跑出

無綫選秀節目《聲夢傳奇2》晚上於邵氏影城進行綵排，3位《聲夢1》畢業生包括：林君蓮（蓮姐）、潘靜文及孫漢霖齊齊到場探班，他們表示第一次來邵氏影城，感覺非常壯觀。問到3人對師弟師妹特別有印象，潘靜文及孫漢霖均表示睇好金永衡，潘靜文説：「見面會時聽過佢現場唱歌，佢把聲好靚，睇好佢。」身旁孫漢霖説：「最初因為佢喺度年紀最大，後來聽佢把聲又好聽。」林君蓮則表示支持被指與她撞樣的趙頌宜（Maggie），她說：「我支持我個妹Maggie，哈哈，聽過佢唱歌，佢把聲好特別，又好有親切感。」3人也表示很希望與師弟妹合作，因為覺得會為觀眾帶來新鮮感。問到有否將心得與師弟妹分享，他們指會分享個人經歷，但始終每人特質不同，要到參賽時才明白發生甚麼事，林君蓮說：「有啲人要講好多嘢先開到聲，有啲人就唔可以講嘢開聲，會叫佢哋自己試吓邊個方法先啱自己。」

至於被指與師姐撞樣的Maggie，亦覺得自己與蓮姐有幾分相似。她説：「感覺同佢好似有心靈溝通咁，望吓個眼神就好似知道大家諗乜。（會唔會向佢請教？）都想問佢點樣可以喺比賽入面突破自己。」而本身為香港大學醫科生的趙小婷（Pamela），曾得歌手衛蘭於其社交網的唱歌短片中留言鼓勵，問到會否向前輩請教，她說：「好想但怕唐突，怕佢以為我係啲瘋狂粉絲，若果有機會見到佢會向佢請教，因為覺得佢嘅唱歌嘅類型某部分有啲似，想聽吓佢意見。」問到參加比賽同時又要應付學業，會否感吃力，她指正等待下一個課程開學，之前已向師兄師姐們取得一些課程資料，可以亦趁這段空檔期自己提早學習。