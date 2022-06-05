狂煲劇攞料！邵展鵬《十八年後》飾演長短腳令媽咪擔心

無綫劇《十八年後的終極告白2.0》中，飾演沈越（龔嘉欣飾）的細佬、現年28歲的邵展鵬(Terence)，由於他飾演的角色吳天藍有長短腳問題，造型上十分搶眼。為求演得夠真，他翻看多年前的舊劇《戀愛自由式》中，飾演長短腳的陳文媛如何演活長短腳的角色，他說：「睇咗好多次，睇佢點樣演，又上網搵咗一啲案例做參考，研究行路時點用力。有人係天生，有人係後天，而我個角色係後天造成。」

他表示戲中他需要單腳穿上厚踭鞋拍戲，令雙腳行路好困難，每次拍完他都會用熱水浸腳，放鬆腳部肌肉，戲中他與譚俊彥（Shaun）有多場對手戲，Shaun也擔心會嚇怕他，Terence稱：「因為嗰幾場戲比較沉重和幾恐怖，之前刻意無排過，因為排過就唔夠真實，一嚟就拍，拍完我真係好驚好驚、震晒，嗰晚都瞓唔着覺。」邵展鵬入行4年，第一次飾演一個重要角色，自己都好畀心機去演，自言今次花了百分之二百力度，排練了很多次才入廠，他直言受沉重氣氛影響，拍攝時情緒也變得低落，試過䁥在房間喊，不想媽咪知道會擔心，他笑說：「媽咪之前唔知我拍邊套戲，見到劇集出街，淨係擔心我隻腳，擔心我健康。不過我拍完之後，初時行番平路都仲係一拐一拐，後尾先適應番。」

提到他是期間限定男團Super Tiger 2.0的成員，由於他比其他成員遲入團，加上並不是跳舞出身，故追進度追得很辛苦，試過練舞時用力過度，弄傷膝頭，要接受針灸治療，「因為我要儘快練，每次要花多兩三個鐘去練，始終啲舞步好專業，希望大家睇到我哋係花咗好多時間去練。」