【心理測驗】鬱金香帶來的愛情預告

雖然鬱金香的花語為永恒的祝福與愛的表白，但其實不同顏色的鬱金香都有其自身的花語，其中有不少的顏色都象徵不同形式的愛情，有着各自的寓意。最近，日網「ananweb」一則選鬱金香測愛情觀的心理測驗在網上爆發熱議，據說非常準確，旁觀者清當局者迷，不如一起來玩啦！

【問題】

請憑直覺從以下4種顏色的鬱金香中，選出最吸引你的一朵。

A.粉色鬱金香

B.紫色鬱金香

C.黃色鬱金香

D.紅色鬱金香

【結果分析】

A.共同成長的關係

對你而言，更為理想的伴侶是值得你尊敬且可以一起成長的人，你嚮往一段可以互相學習且穩定向前的關係。在愛情之中，你似乎很着重對方身上有沒有令人追求的閃光點，這種「互相尊敬」的微妙空間感，對你就是一種浪漫的感覺。

B.嚮往甜蜜的相處

在麵包與愛情之間，你絕對會選擇後者，對比金錢、地位與外表，你更想要愛及溫暖，追求一段互相甜蜜的愛情。雖然你對對方不是完全沒有要求，但若非彼此相愛就沒有意義，你認為愛可以克服困難，一段關係中，愛與被愛都一樣重要。

C.轟轟烈烈的情感

依着個性，你很容易厭倦平淡如水的愛情，追求充滿刺激的關係。你總是喜歡做一些有挑戰性的事，所以你的另一半最好是與你相同、能陪伴你的人。現階段的你並未想保持一段安穩的愛情，像對手一像的戀人可能更加適合你。

D.細水長流的愛情

你嚮往一段平淡而穩定的愛情，如果兩人之間沒有讓彼此安心的關係，即使再多的金錢亦是枉然。你知道即使與夢中情人在一起，但總是吵架亦會感疲倦，在日常之中有能令你從心而笑的小舉動和小浪漫，已經是一種幸福。