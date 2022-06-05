傳男方偷食！拉丁天后Shakira宣布與巴塞球星碧基分手

拉丁樂壇天后Shakira和男友西班牙足球明星巴塞隆拿球星碧基（Gerard Pique）昨日（4日）宣布分手，結束11年的戀情！

在聯合聲明中他們表示：「我們遺憾地證實我們分開。為了我們孩子的幸福，我們要求尊重我們的隱私。孩子是我們最優先考量。」現年45歲的Shakira比碧基大10年， 她們於2010年南非世界盃舉行前不久結識翌年拍拖至今，一直未有結婚。他們育有兩名兒子分別是7歲的Sasha以及9歲的Milan。

雖然暫時未有消息指Shakira因何與男友分手，但近期有西班牙傳媒報道，Shakira發現碧基與其他女子有染。因而懷疑正是分手原因！據知碧基現時已搬到巴塞隆拿Muntaner街道的單身公寓住了幾天。雖然剛分手不久，碧基已被爆經常與隊友列基佩治（Riqui Puig）以及一眾朋友光顧巴塞市多間夜店，更被影到有不同女伴陪伴在側。至於Shakira自今年3月起，已沒有再上載任何有關男友的帖文。上月Shakira獨自帶同兩個兒子前往伊維薩島（Ibiza）度假散心，當時未見碧基同行，而上月底她亦獨自出席《康城電影節》欣賞電影《貓王》（Elvis），行紅地氈時她更表現好風騷不停向Fans以及傳媒送飛吻。

另方面，Shakira與男友宣布分手前一日，有西班牙雜誌刊登她於救護車內哭泣的照片，而當時碧基與Shakira的母親Carmen亦企在救護車外，因而令Fans擔心她的情況。據知照片於上月28日拍攝，而Shakira昨日（4日）就於社交網解釋發生甚麼事情。她說：「你好，我最近在巴塞隆拿被見到在救護車上因而令很多關注，我只想讓你們知道照片是於上周末（28日）拍攝，當時我的父親不幸跌倒，而我就陪伴他上救護車去醫院，而經過治療後他已康復過來。」而她更公開她吻受傷的90歲父親William的照片，照片中見到父親右眼角貼上紗布。