世界環境日　齊撐環保時尚

6月第1個星期是屬於環保與永續話題的，世界環境日就在今天（6月5日），希望大家可以關心周圍環境，從身邊的事情做起培養環保意識，就例如平時減少製造垃圾、將垃圾分類、偶爾食素、買衫選擇一些由環保再生物料製造的服飾等。一直關注可持續發展的AIGLE與American Eagle，今季都有響應環保，推出環保主題夏日服飾，此舉不但可減少生產過程中對環境的傷害，而且款式簡約又兼具實穿性，適合多種場合多次穿着。

可持續發展旅遊風

今期AIGLE的服飾以田野和城市顏色為主調，主打簡約與輕盈感的自然設計，而且加入了防水、多口袋等功能，適合任何場合穿着。可舒適自在地游走不同地區，隨時開展夏日旅程。女裝系列連身長裙和百褶半截裙，印花款式時尚獨特，椒紅色連身長裙的鮮艷色彩奪目吸引，而物料採用符合可持續發展的再生纖維和有機棉。

男裝系列就着重機能和靈活度，當中的工裝背心同樣由環保再生纖維製成，剪裁鬆身且配備多袋設計，專為戶外活動所設。另外品牌特別與旅遊書出版社LONELY PLANET合作推出法國旅遊指南Esprit Libre，當中除了介紹法國著名景點外，更分享如何成為保護環境成為負責任的旅者。

環保海岸度假風

一直秉持着可持續發展理念的American Eagle，今季推出以環保及守護地球為主題的服飾，希望可以喚起大家對環保的關注。多款上衣以環保地球為靈感，設計充滿夏日度假風情的大自然及海洋世界色彩，簡約而獨特。系列服飾生產過程中減少用水排放量，同時使用再生聚酯及再生尼龍等環保物料。另外品牌也使用可持續發展物料的Real Good牛仔單品，可以隨意靈活混搭任何上衣，展現獨特夏日風格。