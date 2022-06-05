登基70周年演唱會　柏靈頓助陣與英女王拍片搞笑

今年是英女王伊利莎伯二世（Queen Elizabeth II）登基70周年紀念，為慶祝女王的白金禧紀念（Platinum Jubilee）昨晚白金漢宮舉行名為「Platinum Party At The Palace」的大型演唱會。除了一眾樂壇紅星獻唱之外，就連英國家傳戶曉的兒童小說角色-柏靈頓（Paddington）熊仔亦現身與英女王拍搞笑短片。

片段中以電影版造型現身的柏靈頓與英女王茶敘，柏靈頓問英女王：「或許你會喜歡柑橘醬三文治？我一向都保留一樽以備急時之需。」而英女王就回答：「我也是，」之後就伸手入手袋拿出一塊柑橘醬三文治。並說：「我都留咗塊喺度。」十分搞笑！

而短片為今次群星演唱會揭開序幕後，英國殿堂級樂隊Queen與客席主音Adam Lambert就出場獻唱多首樂隊的金曲。之後一眾歌手包括洛史釗活（Rod Stewart）、樂隊Duran Duran以及專程由美國飛抵出席的美國老牌女歌手戴安娜羅絲（Diana Ross）以及Alicia Keys等都有上台表演。而一眾名人紅星包括辣妹（Spice Girls）成員Geri以及「007」丹尼爾格力（Daniel Craig）等都有拍片祝賀英女王。其中丹尼爾，就搞笑說：「我會跟隨你去任何地方，從任何直昇機上跳出來。」他曾與英女王於2012年的倫敦奧運開幕禮上合作拍短片，片段中英女王（替身）在直昇機上跳下空降會場。