黃寅燁主動拖徐賢真　《為何是吳秀才》收視升至6.5%

韓星徐賢真與黃寅燁合演的SBS新劇《為何是吳秀才》，講述徐賢真飾演的法學院女教授吳秀才，與黃寅燁飾演的、曾受冤入獄的法學院學生相戀的故事，昨晚（4日）播出的第2集講到黃寅燁飾演的金東九過去被冤枉殺死繼妹，只有當時還是律師的吳秀才相信他。

10年後他改名為「孔燦」，入讀西中大學法學院，並與幫過他的恩人吳秀才再相遇，他見到吳秀才為了幫遭教授性騷擾的女學生而公開她自己被性騷擾的影片，大讚對方很帥氣，他在升降機內向吳秀才告白：「我喜歡教授你。」並主動拖吳秀才的手。

至於蘇志燮主演的MBC新劇《醫法刑事》亦於昨晚播出第2集，講述他飾演的天才胸腔科醫生韓以翰因為一次非法手術而淪為階下囚，5年後他以律師的身份歸來，預告要向當年害他的人報仇。

《為》劇第2集錄得6.5%收視，比首集上升0.5%，《醫》劇則由首集的5.2%跌至4.2%，李炳憲、金宇彬及高斗心等主演的tvN劇集《我們的藍調時光》就錄得10.163%，而全昭旻、羅仁宇與廉晶雅合演的JTBC新劇《Cleaning Up》於昨晚開播，首集收視錄得2.737%，不過不失。