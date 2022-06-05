【日韓通關】日本韓國開放觀光　入境條件與風險

望穿秋水，日本與韓國終於在6月開放觀光，香港人旅行有望！繼韓國上月宣布6月1日起恢復發放簽證，給外國遊客觀光後，日本亦將在6月10日後恢復接受外國遊客入境，香港旅客更可豁免疫苗接種證明、入境檢測及隔離，令人喜出望外！但先別興奮，無論日本或韓國，開放觀光仍在「試水溫」階段，入境仍是有條件要遵守，知清楚再出發也未遲。

日本．藍色名單

自6月1日起，日本不但把每天入境人數提高至2萬人，更會把各國及地區，按感染風險程度（從低至高）分為「藍、黃、紅」3個組別名單，例如香港、中國國內、台灣、韓國、美國及英國等地，便被列入低風險「藍色名單」，此組別旅客再不用向日本出示疫苗接種證明，也能免除入境檢測及隔離，但香港旅客仍要注意以下兩點：

（1）出示PCR檢測證明

即使被列入「藍色名單」可免檢測及隔離，但不論藍、黃、紅組別旅客，入境日本都必須出示72小時內之新冠病毒PCR檢測證明。

（2）只限旅行團觀光

日本在6月10日後將恢復外國遊客入境，但只限有導遊陪同的旅行團，基於入境人數、機位供應都很有限，加上香港免簽證待遇仍未恢復，相信赴日觀光人數在現階段仍不會多。

韓國．短期訪問簽證

韓國自6月1日開始，恢復為一般地區及國家（Level 1）（包括香港）公民簽發短期訪問簽證（C-3）及電子簽證，它適用於觀光、探親、休養、商務及會議活動，最多可停留當地90天，簽證至少要在出發前一星期申請，不過香港旅客亦要注意以下3點：

（1）打齊疫苗才免隔離

入境韓國免隔離條件，是完成新冠疫苗接種，完成的標準是接種第2針後第14天至180天內，或已打齊3針；11歲以下小童只要有完成疫苗接種的成人陪同即可豁免；12至17歲人士只要出發前14日完成第2針接種便可。韓國認可疫苗包括香港人最常接種的輝瑞（復必泰）及科興。

（2）入境3日內接受PCR檢測

入境韓國必須出示出發日前48小時內PCR檢測陰性證明，或出發日前24小時內在醫院或診所進行之快速抗原測試（Rapid Antigen Test）陰性證明。入境後亦須3日內接受PCR檢測，並建議在第6至7日進行快速抗原測試。

（3）簽證申請日限30人

入境者要先到大韓民國簽證門戶網站（www.visa.go.kr）申請入境簽證，交表後2星期內，要親身到大韓民國駐香港總領事館遞交所需文件，並支付港幣$320簽證費（適用於香港特區護照、BNO、澳門特區護照），審核至少需時7個工作天。申請人數現每日限額為30人。

小總結：回港要隔離、行程隨時中止

香港人只要打齊針，去日韓旅行可免當地隔離，但按港府現行規定，過去14日曾在海外地區逗留人士，除要完成疫苗接種才能登機來港外，從日本、韓國回港亦要入住隔離酒店7天，耗時破費的「旅行代價」着實不輕。如跟旅行團遊日本，途中若有團友確診，更要冒上行程中止、全團酒店隔離「風險」，現階段赴日旅行，確實要三思後行。