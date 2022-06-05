父親節　和爸爸品味Wine Pairing

來到父親節，想讓爸爸吃得開心又滿足，一於和他們好好乾一杯。中環新開高級德國餐廳Heimat推出的嘗味套餐，以當地6個地區作主題設計，頭盤是法蘭克福著名的7種香草打造醬汁配法國法國布列塔尼龍蝦和攝氏58度溫泉蛋，第二道菜是黑森的豌豆湯配本地煙熏鱒魚肉，看似獅子頭的德國肉丸，加醃小黃瓜和酸豆搓成迷你版，肉嫩開胃。主菜以鱸魚配捲心菜和紅椒汁代表盛產海鮮的Bavaria，另一道牛肉菜式，選用美國飼養的德國品種黑白牛Prime西冷，配洋葱三食和德式麵條。甜品以Riesling沙巴翁配梨子作結，每道菜都會配上不同種類的葡萄酒，加強品味。

除了葡萄酒，日本清酒也很受港人歡迎，銅鑼灣高級日本料理店輝Hika，推出由行政總廚輝師傅打造的時令菜式，前菜以適合佐酒的烏魚子、魚子醬和三文魚籽組成，配有氣清酒最是開胃。冷盤有慢煮南非鮮鮑配松露醬，菇菌香氣和鮑魚的鮮味，配合得剛好。油香十足的A5和牛壽司配港人最愛的海膽飯，是完美配搭，皮脆肉嫩的炸甘鯛，加少許淡雪鹽，即時提鮮。濃味的松葉蟹味噌伴溫泉玉子素麵，配辛口的清酒，剛好平衡。