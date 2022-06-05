Maserati Grecale 「吹襲」香港

Maserati全新SUV型號Grecale，日前在毫無預警之下「吹襲」香港，首波襲港的是配上復古銅（Bronzo Opaco）全新車色的左軚Grecale GT。（互聯網）

才正式全球發表了僅兩個月的瑪莎拉蒂(Maserati)全新SUV型號Grecale，日前在毫無預警之下「吹襲」香港，並在淺水灣陳列室登陸，讓香港車迷先睹為快。

Grecale是繼Levante之後，該品牌第2款推出市場的SUV，而首波襲港的是配上復古銅（Bronzo Opaco）全新車色的左軚Grecale GT，裏裏外外均展現出瑪莎拉蒂獨有的意大利裝潢品味。車載2.0L直四渦輪增壓引擎配輕混能系統，最大馬力分別300hp，峰值扭力450Nm，搭配8前速高效能波箱及四輪驅動系統，完成0-100km/h加速5.6秒。