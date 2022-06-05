關心妍紅館騷罕談父親：以前真係好嬲佢！

關心妍（Jade）紅館騷終於開鑼，久未開個唱的她狀態十足，除了獻唱金曲外，更騷她的音樂才華，一時自彈自唱鋼琴，更從台頂吊下色士風演奏。而囡囡心心亦擔任個歌嘉賓，母女檔合唱《SMILE》令樂迷非常興奮。當心心在台表現打觔斗時，Jade就顯得緊張：「我多謝天父帶咗呢位小天使畀我，楊榮心我等咗你好耐啦！聽講你想喺紅館打觔斗，今日終於願望成真啦，你使唔使拉吓筋先？得唔得㗎？」

Jade一共演繹近30首歌，當唱出歌迷點唱的「Side Track」時，歌迷和唱氣氛非常熱鬧，她亦不時換衫，穿上高級訂造服，全人手刺繡藍天白雲圖案長裙，每條長裙價值6位數！當她「重着」20年前「戰衣」勾起Fans回憶，而她穿上數米高的長裙，吊至舞台的高空，歌迷都肉緊大叫「小心啲啊」！而演唱《原諒的力量》時，她多謝媽媽的養育之恩，亦罕有談及對爸爸的感覺：「舊時我都好嬲佢，點解要走咗去，但後來我都放低咗去見番佢，但係好快佢就離開咗。我唔知佢有冇睇過我嘅演唱會，因為我冇邀請過佢，但今晚我想送呢首歌畀佢聽。」

Jade更邀請「同年新人」蕭正楠做嘉賓，2人十多年未有同台演唱，當蕭正楠現身時掀起高潮，全場觀眾尖叫，二人台上合唱《特別鳴謝》，蕭正楠與Jade「想當年」：「嘩！真係好多年啦！好多年都冇唱呢首歌，好多朋友都喺K房唱呢首歌『炒車』，諗番當年拍MV，發現Jade咁多年都冇變過，大家要畀多啲掌聲Jade，真係眨吓眼原來過得咁快，多謝Jade邀請，畀我有機會再喺紅館度體驗。」而Jade就話眼到蕭正楠即刻「青春晒」：「好多Fans都話叫我搵番原唱出嚟，終於請到蕭正楠嚟啦，大家開唔開心啊！」直到演唱會尾聲演唱《關心...心妍》，Jade忍不住落淚，歌迷紛紛高呼「唔好喊呀！」