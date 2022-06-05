被指係小四！小禹自揭同汪小菲關係 認收過8萬人仔

台灣女星徐熙媛（大S）前夫汪小菲最近被台灣「資深狗仔」葛斯齊連環爆料，指佢當年婚內出軌，仲公開汪小菲婚內出軌張穎穎嘅「鐵證」，包括多張佢哋喺多人群組中嘅對話，而喺其中幾張截圖中發現，張穎穎曾因夫捉到汪小菲轉帳畀其他女人嘅證據而嬲到爆，仲喺群組中鬧汪小菲，意外扯出汪小菲疑似仲「小四」、「小五」等嘅紅顏知己，而網民就循住啲線索，搵到疑似「小四」嘅女子就係內地知名網紅小禹。

網紅小禹日前亦對此於社交網首度發聲，回應佢同汪小菲之間嘅「真實關係」。佢表示收到好多朋友、家人嘅關心，但話先前被懷疑時曾經講過：「行甚麼賄，8萬轉給我了，純友情往來。」係因為當時認為汪小菲陷入風波後，有好多子虛烏有嘅事情不斷出現，身為朋友嘅佢只係想幫忙澄清。

之後佢就透露自己喺杭州經營美容店，汪小菲基於朋友立場而喺佢店內開咗張價值8萬元人民幣（約94,000港元）嘅美容卡，而呢筆錢係直接匯入佢嘅公司，因之前汪小菲開新店時，小禹都曾到場支持，所以對佢嚟講，汪小菲只係個善良仗義、生意上嘅好朋友，冇親情同愛情，仲話汪小菲唔係佢杯茶，嗌網民唔好亂估呀，仲話呢次出嚟澄清係唔想大S、張穎穎等人誤會喎！