陳靜低胸跳貼身舞「破Dry」　鍾意被另一半控制

女星陳靜（DaDa）為歌手謝高晉的新歌《謝絕關心》拍MV，低胸上陣的她表示心情緊張：「因為好耐都冇同異性有親密接觸，MV入面要我主動咁去做親密行為、講我飾演一個好有控制欲同支配欲嘅女朋友。（有咩親密戲？）冇接吻，但會跳貼身舞。（你都着得性感？）都OK，最重要係舒服同配合個角色。」DaDa透露今次是她第二次拍MV，第一次拍MV時只有18歲：「其實中間有人搵過我拍，但我當年專注拍電影，我同謝高晉係同一間電影公司，算係我半個師弟，我都幾欣賞佢，所以就幫佢手，而且個角色都幾有挑戰性。」她稱自己性格跟角色剛好相反，喜歡被控制多於控制人：「我鍾意男仔做主導、因為我唔可以話事，最好唔好叫我做決定。」

講到感情生活，最近頻收花的她聲稱所有花都是朋友所送：「我啲朋友好錫我，我好感激佢哋，我真係好鍾意花，所以我決定自己種，唔需要人送。」她坦言期待拍拖，但不心急：「我近年好專注做運動，我好享受同好開心，期待邂逅更好嘅人。（擇偶條件要鍾意運動？）一定要，仲要陽光同自律。（謝高晉係因籃球員，啱你？）一陣了解吓。（介唔介年紀細過你？）年齡唔係問題，我冇年齡限制，我係睇直覺同用時間去觀察一個人。」

謝高晉左右逢源

謝高晉除了邀請陳靜，還有請來師妹何天嵐擔任新歌MV女主角，3人合照時，左右逢源的謝高晉秒變怕醜仔。謝高晉透露MV講述人生會經歷很多愛情，但始終初戀難忘，問到現實中初戀是否難以忘懷？他說：「都幾難忘，我15歲拍拖，大家有好多共同嗜好同經歷，細個覺得一齊淋雨好浪漫。（同初戀仲有冇聯絡？）冇喇！當時拍咗4年拖，大家因了解而分手，大家剛踏入社會，開始各有各忙，而且我當年太細，有時會忽略對方感受。」

謝高晉指MV中不乏親密鏡頭，何天嵐稱視乎導演要求，不介意獻出螢幕初吻給師兄，並賣口乖說：「師兄咁靚仔。」至於謝高晉笑言自己的螢幕初吻早已獻出，又指今次是他主動邀請陳靜擔任MV女角：「我同佢係拍電影《同班同學》認識，後來大家簽埋同一間電影公司，間中都有食飯聯絡，有向佢請教拍戲，好想喺個MV入面請到女神助陣。（會唔會加啲親熱戲？）唔會專登。」