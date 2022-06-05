斯文智能錶　可深潛30米？

HUAWEI WATCH GT 3 Pro比上代薄0.5mm，2.5D弧面設計與手腕自然貼合。售價：約HK$3,000起 (互聯網)

俗話說「不到端午不收衣」，端午節後代表酷暑即將開始，又係時候游水解暑。雖然近年不少智能手錶都具有防水功能，但一般只能在水深少於1.5米時運作，HUAWEI新錶WATCH GT 3 Pro突破限制，提供自由潛水模式，支援深度30米的自由潛水運動，並通過200輪加壓防水測試及耐鹽水與耐高低溫測試，加上閉氣訓練功能，方便用戶進行閉氣練習。

此錶另有100種運動模式，提供ECG心電圖、心率、血氧、體溫、科學睡眠、壓力等全方位健康資料偵測，更能篩查動脈硬化風險。錶身具有鈦金屬及陶瓷兩款材質選擇，設計同樣趨向斯文，前者採用寶石玻璃鏡面，屏幕1.43吋，可續航14天;後者則搭配24道貝殼紋錶圈，屏幕1.32吋，續航力約7天。

同場加映：6色手環

小米最近亦推出全新Xiaomi手環7，擁有1.62吋AMOLED屏幕、100多種錶盤及6色多彩腕帶。運動模式多達120種，提供最大攝氧量、訓練負荷、恢復時間、有氧/無氧訓練四項運動分析，仲支援支援心率、血氧、睡眠連續檢測，提供14天續航時間。