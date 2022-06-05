獲容祖兒傳授演唱秘技　炎明熹得心應手大獻歌喉

本集《聲生不息》繼續「港樂與我的『城市人生』」的下半場，克勤及千嬅隊將各自派出4位隊員進行獨唱PK，而特邀嘉賓張智霖及王源則選擇「勝算」最高時間出場演唱，陣容包括：毛不易《孤獨患者》、李玟《跳舞街》、李健《城市足印》、李克勤《飛花》、張智霖《等》、炎明熹 《心淡》、劉惜君《挑戰》、周筆暢《圓》、楊千嬅《如何掉眼淚》及王源《如風》。

首輪PK賽上，炎明熹（Gigi）終於碰上「心儀」毛不易（毛毛），難怪非常興奮。而她選擇演繹容祖兒的經典失戀歌《心淡》，更坦言想不到賽前獲祖兒視訊打氣兼親授演唱秘訣，令Gigi既驚又喜！祖兒說：「這首歌其實在鼓勵自己『我會忘記你』。妳不能太過害羞，要放開來唱。」被祖兒打開心扉的Gigi坦言：「有點難度，我比較慢熱。」之後祖兒再次鼓勵她：「如果我在，你就不會害羞，因為我會逗妳玩。」非常Sweet！

其後Gigi又大爆自己的「小秘密」，原來每次上台演唱前，她都會請教別人要注意的地方，並逐字逐句Mark在打印出來的歌詞上，每張紙均布滿了密密麻麻的Notes，好說：「我今日有Mark低祖兒老師教嘅嘢，佢提及咬字方面，我經常咬唔正。」到正式獻唱《心淡》時，Gigi表現手到拿來，就連張智霖及周筆暢都一致大讚，更忍不住跟著唱。

另外，李玟（Coco）與劉惜君分別獻唱《跳舞街》及《挑戰》（1988年奧運歌曲），並同時作出勁舞PK。Coco繼續誇張台風，以「無敵電臀」震懾全場，嚇到Gigi目瞪口呆，貪玩的李克勤更模仿她扭動臀部。而劉惜君除了自創掃膊頭動作外，更找來台前幕後所有工作人員及歌手，以不同顏色的筆在其牛仔褲上簽名。

Coco更表示自己從未正式舞，她說：「一跳舞我所有煩惱都唔記得晒。」又重提當年因參加無綫「全球華人新秀歌唱大賽」入行，故含淚多謝TVB。而張智霖就獻唱陳百強名曲《等》，更坦言是對方粉絲，他說：「佢10首歌，我識晒10首，無論邊首都好想唱。」又為台下觀眾解說偶像對樂壇的重要性：「當成長的時候寂寞了、有愛的人了…我說同學…我很多的主題曲都是他的。」

至於兩隊隊長克勤與千嬅竟從未有過同類型合作經驗，克勤笑言：「這也算是我們首次PK，誰勝誰負都沒關係。」他更重新為個人經典作《飛花》編曲，說到：「首次於節目內唱自己歌，希望帶到驚喜畀大家。有一晚，我突然諗，可唔可以加多把男聲，令畫面同聲音完美配合。」原來他想到的，是自己「二重唱」。至於千嬅獻唱《如何掉眼淚》時，畫面投射她「含淚的雙眼」，她指自己只要站在台上就會緊張。而另一位嘉賓王源就選唱王菲的《如風》，更坦言很喜歡歌詞所滲透的豁達感。