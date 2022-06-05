英皇樂壇新人首登銅鑼灣巨型屏幕　爭住同「自己」影相

英皇3位樂壇男新人黃明德（Dark）、黎展峯（Andy）及洪助昇（Aiden）分別推出其首支派台作品包括《留班同學》、《跳》及《憑實力單身》。日前3人得知自己歌曲MV將會出現於銅鑼灣某商場的巨型屏幕時，就相約到場齊睇MV。

不過當播出MV時，3人並沒有專心觀看，反而都不約而同爭取時間跟「自己」影相及拍片，留住紀念性的一刻。最興奮的莫過於年紀最小，只得18歲的Dark，看見自己出現在大電視時，立即手舞足蹈，擺出各種Pose影相，Andy則不停來回踱步，似乎有點緊張，Dark走上前跟他一起跳舞，至於Aiden是最專心觀看，但期間也不忘拿出手機拍照。

Dark表示沒有想過自己會出現在大電視中：「平時行過，或者其他商場又好，都冇諗過自己把聲會咁大聲播出嚟。」直言有跟朋友說過如果自己的MV可以出現在這大電視就好，不過朋友一盤冷水照頭淋叫他「算罷啦」，他透露沒向朋友「炫耀」：「自己睇就夠啦。」Andy覺得整件事很不真實，從來都沒有想過發生在自己身上：「一播出嗰吓，其實唔係好反應得切，因為覺得要快啲影相、快啲拍片，好想留為紀念，多謝公司，可以有自己嘅作品，喺咁大個電視上面。」又指要抑壓住情緒，不想在人前為有自己的新歌及MV而感動到喊，要保留型仔的一面，或會在家人趁沒有家人時才匿在房中大喊一場。

至於MV首日上架即感動到喊的Aiden，表現得冷靜，全因之前在朋友告知他：「其實由《造星》開始一直好希望有屬於自己嘅作品，好想同大家分享自己嘅故事，亦都真係可以演繹一首屬於自己嘅歌，當MV出嗰一日，咁啱我嗰日全日都做嘢，去到6點嘅時候，就拎部電話出嚟睇。嗰日就忍唔住熱淚盈眶，因為嗰種覺得努力、期待咗好耐。」