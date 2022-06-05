吳卓羲講菊梓喬要搵兄弟解圍　黃德斌愈解愈亂

吳卓羲（Ron）、張建聲和黃德斌齊為電影《逃獄兄弟3》宣傳，張建聲稱全男班拍戲特別開心：「唔使囉唆就埋位，唔好阻住啲返屋企做自己嘢嘛，（係邊個？）張繼聰要湊仔湊女。」問Ron拍戲可有阻住拍拖？他強調：「冇喎，我開緊第二組戲，自己分配到時間，（感情明朗化？）我冇講，分配到親情同阿媽食飯，（女友呢？）唔講呢啲啦。」似「剝花生」中的張建聲及黃德斌，突然雙雙彈開，令忙「耍太極」的Ron大叫：「做乜啫，你哋？」笑到彎到腰的張建聲就「踩多腳」：「畀個單頭你呀師兄，我哋好識走位。」

問到Ron可有介紹緋聞女友Hana給好友認識？張建聲就話絕不過問兄弟私人事，平時只會談車經：「如果車係老婆就交換老婆，講個小秘密畀大家聽，吳生每日唔可以overtime，因為要返去抹車。」笑問座駕是否只識唱Hana的歌？他投降謂：「算啦，我盡量解圍。」再問到Hana可有探班？又輪到黃德斌「出事」，他先說不知誰是Ron的緋聞女友，得知是Hana時，又睇住Ron說：「等你Confirm囉。」

不停強調沒有人來探電影班的Ron，再被到和Hana的同居傳聞，他沒好氣話：「冇同居，亦冇諗過，（接受同居？）到同居先接受。」張建聲忍不住寸Ron嘴：「師兄你都玩得人多啦，要唔會幫你解圍呀？」Ron婉拒：「冇幫過我，你唔講嘢就幫我啦。」張建聲繼續笑說：「頭先阿斌先係完美示範呀。」

憑《別怪她》一曲風行的Ron，不拒絕再執咪高峰，自言或和音樂人相識多年的好友鄧智偉傾合作，問是否介紹鄧智偉給Hana任新歌監製？他又否認：「係佢公司安排嘅，佢哋同公司咁耐梗識啦，（但佢哋冇拍拖嘛？）傳媒講之嘛。」而黃德斌笑言在無綫多年沒有新戀情，全因：「我都冇人鍾意」，再令Ron語塞。