涼森玲夢　嫩白E奶妖精

日本AV界嘅造星能力真係唔到你唔服，有啲女優好似天仙咁靚，仲有一副誘人身材，加入演藝圈分分鐘有機會走紅，偏偏被AV片廠成功游說，瞓身下海，經已告別AV生涯嘅終極愛神愛音麻里亞就係好例子，而佢嘅師妹涼森玲夢更加係好多人眼中嘅完美妖精。

惹人憐愛

喺日本AV界，具實力嘅大廠有好幾間，除咗S1同SOD之外，Prestige嘅專屬女優陣容亦好強勁，包括鈴村愛里、河合明日菜、松岡玲、渚美好，同埋今日為大家介紹嘅涼森玲夢，個個嘅實力都獨當一面，粉絲多到數唔晒！今年24歲嘅玲夢，面尖尖，五官標緻，惹人憐愛，笑起上嚟散發出迷人嘅吸引力，好多男士都被佢嘅顏值搞到神魂顛倒，所以佢被歸類為妖精系女優。身材方面，玲夢有一對分量十足嘅E奶，兩粒乳點仲要色澤淺淡，襯埋一身雪白嫩肌，吸睛指數爆燈！另外，佢條腰夠幼，屁股結實兼且向上翹，正常男人見到都好難把持得住。

反應自然

涼森玲夢喺2019年投身AV界，片廠Prestige特別以「壓倒性透明感美少女」呢個稱號為佢造勢，仲話佢係「任何人都鍾意之美女優」。除咗外表吸引，玲夢嘅AV演出亦備受讚賞，特別係呢兩年，床技之強可以用「爐火純青」嚟形容，有本事一邊騎乘一邊用口招呼其他男人，而且床上反應好自然，叫床聲應大則大，表情應肉緊時就肉緊，一啲都無造作，令觀眾睇得好舒暢！順帶一提，玲夢好鍾意喺作品入面玩Cosplay，經常以唔同嘅扮相上陣，氹得AV迷勁開心，先後入圍「FLASH 2020年現役最強性感女優BEST 100」同「FLASH 2020年現役最強性感女優BEST 100」，分別取得第9同第5名，受歡迎程度可想而知。