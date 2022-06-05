熊出沒注意　情不自禁

好多女仔見到啤啤熊都會情不自禁，攬到實一實，但原來有啲女人見到雄赳赳嘅男人都會冇晒矜持，豪放女上身；同樣地，唔少男人見到個「熊（Bear）」字，一樣會獸性大發，想知道自己有冇定力？睇埋落去咪知囉！

Sexual Bear 一發醒神

有啲男人成日懶懶閒，做嘢冇厘動力，但喺春宵一刻之後，隨即脫胎換骨，呢種曳一曳就會醒一醒嘅男人，有個專稱叫「Sexual Bear」！或者你會認為呢種情況係鹹濕佬為咗滿足性慾而扮晒嘢，但其實有研究報告指出，性愛可以令人釋放壓力、增強免疫力，同埋幫助入睡，對女士嚟講，則有助經期平順同變得更有規律。講開「Bear」嘅情色俚語，仲有「Bear Lover」，大家又估唔估到係乜嘢意思？就係暗指一啲專門吸引肥佬埋身嘅女性。

Tree Bear 唔係樹熊

相信好多人都知道樹熊嘅英文叫「Koala」，咁「Tree Bear」又係乜嘢呢？原來同樹熊無關，而係一種口愛體位，係咪估佢唔到呢！玩法係男女先以六九兩頭勾作為起手式，跟住男方環抱女方嘅腰部並坐喺床，令女方擺出倒竪葱嘅姿勢，雙方就可以用口為對方服務。雖然呢個體位幾特別，但性學家唔建議大家亂咁試，事關對男士嘅體能要求相當高，腰間承受重力之餘，倒立咁進行口愛嘅女士亦相當唔舒服，甚至有可能搞到意外受傷添！

《Cummy Bears》 紅星雲集

關於「Bear」，美國有套四仔叫《Cummy Bears》，令好多四仔迷睇得如癡如醉，理由係呢套由American Hardcore喺2006年6月推出嘅作品，卡士相當豪華，搵嚟十幾位喺當時人氣超勁嘅天后級脫星演出，包括Jenna Presley、Sascha、Jeanie Marie Sullivan等等，而且全片120分鐘絕無冷場，一眾脫星從自娛到曳曳一氣呵成，導演仲採用一鏡到尾嘅拍攝手法，喺當年四仔界嚟講，實屬罕見，亦令呢套作品喺2007年AVN同XBIZ頒獎禮上，獲得最佳拍攝、最佳個人性愛演出等提名。

同場加映：超班女優熊倉祥子

見到「熊」字，你會諗起邊位AV女優呢？小弟嘅腦海即時閃出一個名字，佢就係曾經備受日本AV迷期待，但又閃電引退嘅熊倉祥子。生於1997年嘅佢，擁有一張可愛嘅童顏，仲有一對34F巨乳，加埋纖腰同長腿，外形超班，因而被AV片廠Prestige視為力捧女優。事實證明喺2016年10月出道嘅佢，唔止處女作《新人Prestige專屬Debut》有極高銷量，往後兩套作品亦取得超卓成績。正當大家以為祥子嘅AV事業仲有排玩之際，片廠突然喺2017年8月為佢推出引退作，令好多粉絲覺得詫異。有消息指阿妹係瞞住男友拍AV，眼見自己被力捧兼爆紅，怕東窗事發，所以急急引退，希望佢有朝一日好似河北彩花咁樣再戰AV界，為我哋帶嚟更多激情演出啦！