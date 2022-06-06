等人開發︱楊千嬅延續戲路　幾多歲都要愛

曾被奠定為「愛情片女王」的楊千嬅，過2年將入「五」，她不介意變老，只要觀眾仍然願意捧場，她樂於繼續談情說愛，因為愛情是無年齡限制，如同唱歌團火從未熄滅，好奇心促使她喜歡作出新挑戰！

唱而優則演的楊千嬅早已封后，近年拍戲產量不多的她直言演員比較被動，絕對不是她揀劇本：「根本唔存在呢樣嘢。」由電影《新紮師妹》開始，到《志明與春嬌》3部曲及電視劇《多功能老婆》，千嬅被奠定為愛情片女王，她說：「演出除咗技巧，其實個角色係需要有說服力，再睇劇本應唔應付到、個感覺強唔強烈，如果頻率啱一拍即合，先可以做到最好。」

現年48歲的她表示拍攝《志明與春嬌》時狀態最佳：「我唔可以因為成日都留戀春嬌，事實上我已經過咗春嬌個年紀同心態㗎啦！我依家要邁進，要處於一個咩⻆色，都要等人去開發。我唔介意接受自己老或成熟啲，呢個係自然，我要接受到相信件事，我先演得好，你哋先會覺得合理，同埋說服力高。」

「唔想做丁生一世愛人」

千嬅不會因年紀大而減少拍談情說愛戲，她說：「任何年紀都有權去愛、去談戀愛，唔係話過咗50歲就唔可以拍拖，唔同階段有唔同感受或者激情。」她續指：「仍然有人願意去睇，如果件事好感動到自己，我覺得我會去拍，我好喜歡拍愛情片，人生係要識得去愛，先有生存養分。」

她在最近推出的紀錄片《I.II.III MY STORY》中，分享與老公丁子高的感情世界，她坦言：「婚姻唔可以成日保持住吓吓激情，唔可以淨係愛情去經營婚姻家庭，我唔係想做丁生一世愛人，想做到一世朋友先，因為咁樣先會客觀同有尊重空間，感情會更加好，太親密嘅人係傾唔到偈，當然唔係話冇晒愛、拍拖嘅嘢，仍然可以好Sweet嘅，但大家有咗小朋友，互相分擔嘅嘢係唔同咗，最緊要係一齊成長。」

剛加盟華納唱片的她展開人生另一頁新旅程，她開心自己仍有夢想去做歌，也想繼續進步，因熱播節目《聲生不息》令她人氣高企，對唱歌團火從未熄過。她坦言仍熱衷唱歌，源自自己仍有很多可能性：「呢個演出冇做過，我又想試吓。你問我係咪刻意令到把火咁行？又唔係，30幾歲嗰時真係好行，唔使瞓覺咁。依家又唔係真係咁有野心，但好奇心多咗，因為唔知下次有冇機會遇到。」

與克勤首次對決

另外，昨晚（5日）播出千嬅跟李克勤在《聲》首次同台對決，克勤說：「千嬅我很尊重，在舞台上從沒有這樣的合作，這也算是我們首次PK，誰勝誰負都沒關係。」他揀選《飛花》，也是他首次在節目中唱自己的歌，更刻意加多自己的聲音作二重唱，非常新鮮。至於愈唱愈勇的千嬅演繹《如何掉眼淚》，每次演出表現淡定的她，自爆其實一站在舞台上就會緊張：「我很珍惜（緊張感），代表我還有熱情去演出。」