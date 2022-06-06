【是日通勝】

農曆五月初八

壬寅年 丙午月 庚寅日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：開市、會友、動土

忌：祭祀、移徙、裁衣

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：4、21、29、48

幸運顏色：紅、紫

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：事業運非常好，生活無憂，要珍惜眼前一切。

金牛座：各方面運勢都不錯，適宜趁順境時未雨綢繆。

雙子座：運勢不過不失，無論發生甚麼事都必須鎮定。

巨蟹座：事業運稍遜，穿着綠色衣物，有助改善人緣。

獅子座：幸運指數排第一，戴水晶手鏈可望旺上加旺！

處女座：工作運不錯，沒有甚麼麻煩，但愛情運欠佳。

天秤座：善有善報，只要沒有做虧心事，可遠離霉運。

天蠍座：處事要分輕重主次，綠松石可以給運勢加分。

人馬座：健康運平穩，保持心境開朗，根本毋須進補。

山羊座：財運欠佳，行事要步步為營，切忌粗心大意。

水瓶座：比上不足比下有餘，行善積德可令運勢轉佳。

雙魚座：財運特別旺，事業、愛情與健康運也很不錯。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）豬 事業旺

（跌）猴 壓力大

鼠：運勢佳，有伴侶者毋須為感情問題煩惱。

牛：對身邊人多包容，人事問題可一一擺平。

虎：財運不錯，投資眼光準確，可小試牛刀。

兔：信心足，很多事不費吹灰之力就能辦妥。

龍：事事順利，生活無憂，建議為未來打算。

蛇：抗壓力下跌，出錯機會大，宜提高警覺。

馬：好運伴隨，做事得心應手，有出頭機會。

羊：心態正面，有異性向你示好，脫單有望。

猴：是日沖煞，壓力纏擾，工作表現易走樣。

雞：時來運到，無論做甚麼都能獲滿意效果。

狗：頭腦精明，考慮問題周全，謀事易成功。

豬：事業發展穩步上升，有坐享其成的好運。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

有月風自來 山青花自開

本欄在過去一段日子好像沒有直接教人布甚麼風水陣，又從沒有就每年所屬生肖運程進行預測分享，當然有原因。舉個例，從某樓盤廣告中得知有高人點評，入住後會風生水起，那麼我是否要不惜借貸，也去把它買回來？又例如我的生肖跟國家領導人一樣，是否運程也大概相同？我們的命運是否因為每年花大量金錢進行風水布局或買來相關東西，馬上有不一樣改變？當然，從風水玄學借用一些物品是可以加強或化解一些年運，但並不是救星。

上期提到在互聯網看到全中國第一幢最高爛尾樓，也曾花巨款請了大師去布局，今天除了這座巨無霸，周邊的別墅也成為鬼城，那位曾在褔布斯排行前幾位的富商更面臨財困。這也是作為學者的學習分析材料，是否玄學風水信不過或其他方面出問題？《易經》作為中國文化寶典，內容實在是高深莫測。

在大千世界，有些人天天不停在媒體宣傳刷存在感，目的是引人注目。正所謂「水隨形而方圓，人隨勢而變通。」我們要用智慧分析，找到適合目標，敢於改變，善於改變，人生才能收獲不一樣的風景，唯一能改變命運的，就是我們的心。

某些人為了滿足私欲，用玄學愚弄別人及信眾是一種真正的愚蠢，是對自己不負責任，尤其是對哪些信任你的人，讓人厭惡的是愚弄和虛偽。謹記永遠不要放棄內心的善良。