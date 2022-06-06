與迪麗熱巴未斬纜！楊洋陪王楚然煙韌踩單車

內地小生楊洋與迪麗熱巴主演的《你是我的榮耀》曲終人散多時，近日卻被細心網民發現，兩人依然互動頻密，然而楊洋另一邊廂卻忙於與王楚然「談情」，更騎單車蜜遊，可謂「分身有術」。

楊洋近年堪稱劇集女拍檔們的福星，先後夥拍他「談情」的鄭爽、迪麗熱巴及趙露思等，事業發展更上一層樓，只是鄭爽後來卻因負面新聞被列為劣迹藝人，尤其他與熱巴組成的「榮耀CP」，至今還為人津津樂道。近日他再「出戰情場」，於新劇《我的人間煙火》扮演救援人員，與《尚食》「蘇月華」王楚然飾演的醫生發展可歌可泣的感情線，不少網民猜測今次王楚然會否人氣飆升，正式入位花旦之列。

校服Look被讚凍齡

據悉，《我》劇其實早於月前理應投入拍攝，奈何遇上疫情爆發，直至最近才排除萬難趕工。楊洋粉絲隨即展開追星「路透」，網上前後出現兩位主角於豬Cafe約會、忘形擁抱、王楚然壁咚楊洋等拍攝花絮，相信劇情糖分滿瀉。而近日再釋出兩人踩單車的視頻，只見王楚然從後伸手抱着負責騎車的楊洋穿梭於大街小巷，引發粉絲熱話，大讚兩人「拍拖」相當入戲。已30歲的楊洋今次為劇情需要，不惜穿上校服重溫校園生活，天生孩子臉的他未有給人格格不入的感覺，反而獲網民大讚凍齡。

另外，近日有網民於熱巴6月3日生日當天，發現楊洋竟獲熱巴「鐵粉認證」，此等認證基本上要30天內對已關注的博主互動多於5天，或者觀看博主所發一分鐘以上視頻的時長超過90%，可見「榮耀CP」未有因劇集播畢而斬纜，而周旋於熱巴及王楚然中間的楊洋，可謂「艷福無邊」！