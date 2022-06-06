34C陳芷尤主場上陣水着回歸　收身戒酒胸戰沙律

香港開電視請來前無綫金牌監製張志明過檔主理綜藝節目後動作多多，繼派出性感女神張沛樂（沙律）到泰國拍攝「《3日2夜》式」的旅遊節目《重新出發》後，近日張振朗舊愛陳芷尤（Apple）亦加入戰團，在新加坡為《重》開工。擁有34C火辣身材的Apple不讓沙律專美，拍攝不久即出動泳裝大騷Big爆身材，實行與沙律在兩地分庭抗禮。

屬新加坡人的Apple回家鄉發展一段時間，近年亦未有穿泳裝拍節目，因此事前要為節目Keep Fit和戒酒做足準備，更準備了天天不同的靚衫，包括多套養眼泳裝見觀眾，她說：「好耐冇着泳衣拍節目，事前都要準備Keep Fit，拍攝前一個星期食少啲嘢，同埋唔好飲酒驚水腫。呢個係離開香港後再拍嘅第一個節目，想觀眾睇到最靚一面。」

講廣東話有壓力

不過，在新加坡甚少講廣東話的她反而有一定壓力：「好耐冇講廣東話，初頭擔心有啲唔慣，但拍攝過程又OK，工作人員畀我自由發揮，壓力唔會好大，拍攝10日感覺好似去旅行咁。」又笑言今次不少拍攝地方反而本地人不會去，令「地膽」大開眼界。

《重》稍後還會到澳洲、台灣、日本、馬來西亞各地取景，負責介紹馬來西亞新一面的劉芷希，同樣是回流家鄉，她說：「好多人都仲以為馬來西亞好簡陋，所以好想將馬來西亞新發展，酒店、餐廳、商場、好玩地方介紹畀觀眾。」