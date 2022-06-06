關心妍紅館大合唱生日歌冧老公　蕭正楠自爆想同麥浚龍破冰

歌手關心妍（Jade）一連兩晚於紅館舉行 《關心妍Jade Kwan 約 20周年演唱會》，昨晚（5日）是個唱尾場，獲圈中人包括林欣彤、許廷鏘、鄧萃雯、林珊珊、鍾舒漫等捧場。

全場高潮位之一是Jade聯同女兒楊榮心（心心）及合唱團唱出《愛是不保留》及《SMILE》兩首歌，Jade透露《SMILE》是她懷孕7個月時錄來送給囡囡，想不到可以跟女兒同台合唱。心心繼第一晚在演唱會台上打觔斗後，第二晚打了6個觔斗，全場拍爛手掌，Jade笑問女兒：「尋日壯咗膽，打得好過癮係咪？」之後Jade為本月8日生日的老公楊長智製造驚喜，心心向觀眾表示：「今日我想請大家唱一首生日歌畀我爸爸。」Jade補充：「想借大家歌聲唱首歌畀佢，因為佢為我哋母女個演唱會出咗好多心力。」全場大合唱生日歌，在台下看騷的楊長智怕醜臉紅，但仍禮貌地向大家揮手及點頭致謝，之後母女倆大叫I Love You再咀嘴，場面溫馨。其後Jade感性地表示自己來自單親家庭，感謝母親獨力撫養她與哥哥，又眼濕濕謂已原諒已故父親及送上《願諒的力量》給對方。

另外，蕭正楠（阿蕭）連續第2晚擔任個唱嘉賓，他與Jade合唱《特別嗚謝》，阿蕭話前一晚做完表演嘉賓後收到好多訊息表示回憶返晒嚟，又主動提起當年曾傳與他不和的麥浚龍（Juno）：「2002出道嘅歌手所剩無幾，得番我、你同Juno，唔知佢會唔會開廿周年演唱會？如果開會唔會請我做嘉賓呢？」兩人在台上用電話自拍合照，接著他單獨唱出《接受我》，並指自己一直沒有放棄唱歌，唱完後謂：「我都希望翠如今晚可以睇到我嘅表演。」

完場前Jade特別多老公，笑指對方今晚可以有覺好瞓及吃東西，再大叫I Love You。當她獻唱《關心⋯心妍》時忍不住熱淚盈眶，場面感人。完騷後，大部分歌迷仍不願離場要求安歌，約十分鐘後，Jade再次出場，她笑言：「真係冇歌，我Repeat得唔得，唱多次《放生》。」她邊做出心心手勢邊跟歌迷大合唱。

完騷後Jade受訪時表示十分感動：「因為搞嘅時候預測唔到咁多，得番一個月宣傳同賣飛，見到啲朋友好開心，佢哋好Sweet同溫暖。（係咪真係最後一個演唱會？）我當係最後一個咁做，我上次喺紅館開個唱已經係10年前，唔知10年後咩事，有時唔係你想做就得，依家做音樂比以前更難。今次個演唱會係史上最強，我想通過演唱會帶個希望同力量畀大家。」

講到全場為其老公大合唱生日歌，Jade坦言：「老公8號生日，我同囡囡都太忙，個女忙練打觔斗，我忙住練歌，佢話唔使搞啦，佢為我哋兩個勞心勞力，佢係訂飛部又要照顧我哋，所以就諗住喺台上送首生日歌畀佢。（老公面都紅晒。）因為佢事前唔知，我怕個女守唔到秘密，所以我今朝先同囡囡講。」提到歌衫好性感，問她事前有否問准老公？她笑言：「佢OK，我冇乜嘢睇，唔同以前，以前肥啲，依家冇咁有睇頭，所以佢好放心。」她強調有足安全措施，只是怕彈鋼琴時走光。

至於個唱嘉賓蕭正楠在台上提到當年曾傳不和的歌手麥浚龍（Juno），問Jade會否找Juno幫2人破冰？她直言：「我都冇佢聯絡。其實同期好多歌手都有諗過請，好似Cookies、余文樂同林一峰，但有啲唔喺香港，而且我同蕭正楠最有回憶殺，大家有合唱過。（你哋傳過緋聞添。）以前合唱情歌就會傳，依家佢結咗婚有個好家庭，好戥佢開心。」