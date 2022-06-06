打贏官司　迪士尼準備好迎接尊尼特普回歸《魔盜王》系列

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）控和女星前妻安芭赫德（Amber Heard）獲勝訴，洗脫過往虐妻污名！而更大有機會回歸迪士尼大片《魔盜王》（Pirates of the Caribbean）系列。

一名前迪士尼高層表示：「尊尼打贏官司，代表以前的一切已成過去，重返一線影星地位。《魔盜王》的票房全靠尊尼飾演的積克船長，迪士尼沒理由會放棄他。」不過多位傳媒則認為，尊尼會重新拍片但不會是大製作，因為不會有片商夠膽花3,000萬美元（約2.35億港元）片酬請尊尼拍片，因為太過冒險。雖然迪士尼有意再請尊尼演《魔盜王》系列，但尊尼之前於庭上作供時曾揚言不會回歸該系列電影，他更笑言就算迪士尼給他3億美元（約23.5億港元）和100萬頭羊駝，他也不會接拍。尊尼有望令事業翻身之外，與他在審訊期間傳緋聞的37歲靚女律師Camille Vasquez在官司後亦成為「搶手貨」，多間律師行都爭住聘請她加盟，就連電視台亦加入請她在節目中亮相！

至於「大輸家」安芭，有傳媒近日爆料指華納兄弟電影公司的高層於官司結束後開會，已決定將安芭在《水行俠2》（Aquaman and the Lost Kingdom）的所有戲份刪走，目前正度撟怎樣在片中交代她的角色「消失」。查實原本華納兄弟初時都力撐安芭，但官司結果加上500萬個網上聯署反對安芭演出《水行俠2》，令電影公司轉風將安芭「處死」。另方面，近日安芭被爆於6周審訊期間住得好豪，在維珍尼亞州舉行審訊的Fairfax縣法院附近租住1.3萬呎的豪華大宅，與女兒Oonagh以及母親等同住。而大宅內設備齊全，除了有私人網球場之外，亦有家庭影院、健身室以及水療設施。當然住得咁豪，租金亦唔惹少。每月租金高達22,500美元（約17.6萬港元）。