群星出席《MTV影視頒獎禮》　Tom Holland和Zendaya成大贏家

《MTV影視頒獎禮》昨日（5日）於美國加州聖莫尼卡舉行，一眾名人紅星均有出席，包括小天后Olivia Rodrigo、擔任主持的Vanessa Hudgens、「名門獄女」Paris Hilton以及歌影天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）等。

賽果方面，獲7個最多提名的漫威超級英雄片《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）大獲全勝！除了獲「最佳電影」之外，「蜘蛛仔」Tom Holland亦撃敗另一超英「蝙蝠俠」的羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）等勇奪「最佳電影演出」。至於他的同片拍檔兼女友Zendaya主演的劇集《毒癮女孩》（Euphoria）亦連獲3獎包括「最佳電視劇」。Zendaya亦獲「最佳電視演出」。可惜，Tom和Zendaya均缺席頒獎禮。不過他們亦有拍片答謝。

此外，大會今年頒發兩個特別獎，其中珍妮花露柏絲獲頒「世代獎」，以性感Deep V打扮現身的她上台致謝時表現得激動落淚。至於另一特別獎「喜劇天才獎」就由美國諧星積碧克（Jack Black）獲得，他更打扮成代表作動畫《功夫熊貓》（Kung Fu Panda）主角「阿寶」造型出場搞氣氛。場面搞笑！

《2022年MTV影視頒獎禮》部分得獎名單

最佳電影：《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）

最佳電視劇：《毒癮女孩》（Euphoria）

最佳電影演出：Tom Holland 《蜘蛛俠：不戰無歸》

最佳電視演出：Zendaya《毒癮女孩》

最佳英雄：史嘉娜祖漢遜《黑寡婦》Black Widow

最佳接吻：Poopies與蛇《死蠢鬥一番4》（Jackass Forever）

最佳喜劇演出：賴恩雷諾士《爆機自由仁》（Free Guy）

最佳奸角：丹尼爾烈格夫《失驚無神闖謎城》（The Lost City）

最佳突破演出：Sophia Di Martino 《洛基》（Loki）

最佳打鬥：《毒癮女孩》

最驚嚇演出：Jenna Ortega 《奪命狂呼》（Scream）

最佳拍檔：湯赫度斯頓、奧雲威爾遜和Sophia Di Martino《洛基》

最佳歌曲：《On My Way (Marry Me)》珍妮花露柏絲

最佳音樂紀錄片《Olivia Rodrigo: driving home 2 u (a SOUR film) 》