芒種養生　見字至緊要補水

芒種至，又熱又濕，要注意補水，或多吃清甜多汁的新鮮瓜果如西瓜。（互聯網）

轉眼來到二十四節氣中的芒種，意味盛夏即將到來，雨量增多，天氣濕熱，人體水分蒸發得更快，要適時補水。另外，面對愈漸炎熱的天氣，亦要注意身體的不適，如身體過熱，會加重心臟負擔。

【飲食宜生津解渴】

悶熱的天氣更易令人口渴，注意補水尢為重要，日常要多飲水，又或以烏梅、山楂等食材泡飲品，能生津解渴。此外，亦可多吃清甜多汁的新鮮瓜果，如菠蘿、番茄、桃、含水量超過9成的西瓜等，或涼性的絲瓜、青瓜等等，整體飲食以易消化、清淡為主，避免進食味道過甜或過鹹的食物。

【瞓得多不如瞓得巧】

夏季日長夜短，作息宜以晚睡早起為佳，午間特別是正午陽光正盛之時，應避免在戶外進行運動，以免中暑，反而可小睡片刻緩解疲勞，惟時間不應過長，以免進入深層睡眠而起反效果。

【運動有招你要知】

夏天天氣炎熱，不當運動易引起身體不適，運動要避免正午，可改為傍晚。衣物宜以透氣薄身為佳，運動時要適時補充水分，又或可飲用含電解質的運動飲品，最後，出汗之後避免立即洗沖，又或以過高的水溫沖身。