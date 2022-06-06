5個月接22個代言狂擸4億　楊冪：努力不會辜負你的！

內地女星楊冪早前豪言如另一半是因為她的身家而愛上她：「我可太開心了，因為我有錢。」間接承認身家雄厚。吸金有道源於出名是「勞模」工作接不停，單是拍廣告做代言人，已為她帶來億億聲的收入。

據粗略統計，在今年1月至5月楊冪已代言至少22個品牌，當中7個她更是全球代言人，有內地某飲品品牌的招股書披露，指楊冪於2020年3月至今年4月為期兩年的代言合作中，代言費是人民幣1,700萬（約港幣2,002萬）。有指代言兩年收1,700萬人仔是她的「入門價」，如以此價位推算，代言22個廣告兩年的話，為她帶來人民幣3.74億（約港幣4.4億元），就算只代言一年，當除開一半，都有2億港元，和味！

楊冪的勤力程度可謂冠絕娛圈，有行內人稱她為品牌做網上直播前，都會背誦產品的資料，直播時對答如流，又會不時大拋金句及搞氣氛。昨晚（5日）她為代言的脫毛品牌做網上直播時，非常識做大晒招牌「筷子腿」，並親自示範脫毛，更要「人生教練」上身即場解答網民的個人問題。

網民稱在職場遇到不公，楊冪秒速回覆：「不公平是常態，還是做好自己，在堅持的過程中做自己認為對的事情，等等結果肯定會如你所願！」她說跟品牌之前合作已是10年前，如果跟10年前的自己說一句話，就是：「努力不會辜負你的！」至於例牌被問到如何保持十足狀態，她大拋金句發表「喊住都要敷Mask」的理論：「無論有多忙、心情有多沮喪，就算失戀或失業，面膜還是要敷的，哭着也要把面膜敷完！」要背資料推銷、要晒腿、要講道理教做人、又要轉數快拋金句，這位代言不太懶，努力真的未有辜負她，億億聲喎！