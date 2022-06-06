爆操女神︱黃榕教操手臂線條　同拜拜肉SAY GOODBYE

繽FUN星網新節目《爆操女神》邀得多位女神級藝人化身教練，傳授就算宅在家都可以做的運動。最近請來健美比賽常客黃榕一連4集教導健身動作，她聯同繽FUN主播嘉琪，全方位指導大家操出完美Body。之前操完蜜桃臀及背部後，第三集就教大家鍛煉手臂，同拜拜肉講拜拜。

黃榕透露今次的動作可以鍛煉到整條手臂，並會以啞鈴作輔助，有助令效果更顯著，她表示:「我哋會做兩個動作，第一個動作叫做Around the World，第二個動作係綜合咗幾個動作，包括Hammer同Shoulder Fly。」

第一個動作「Around the World」，手握啞鈴將掌心向外放在大腿上，然後雙手好似畫圈一般慢慢舉起，舉到最高，然後再以畫圈的手法慢慢放下，黃榕提醒:「做嘅時候個身要企直，唔好寒背或者個身郁嚟郁去，仲要鎖實個膊頭。」嘉琪隨即跟著試做，她坦言雖然啞鈴算輕，但舉起及放下時也會感到攰，笑言:「我唔掙扎去完成，真係會不舉。」

而第二個動作由幾個動作組成，手握啞鈴垂直雙手將手踭夾實，再把前臂先上舉起至水平位置，然後將手踭打開及放平，再將雙手向兩邊完全伸直，再慢慢放下雙手。黃榕強調做這個動作時要夾實手踭及挺胸，切忌寒背，要運用肩膊的力，如果做這個動作時發現身體會向前擺動就代表用錯力，要多加留意。

黃榕建議每個動作做4組，每組做12至15次，就可以達到收手臂的效果，至於會否愈練愈粗或者變成麒麟臂？黃榕叫大家不用擔心：「只要你揀一個輕嘅啞鈴咁就唔會，如果你冇啞鈴，可以用水樽代替，咁輕主要係練線條，如果要練到好大隻，係要好重嘅啞鈴，好難先練到。」另外，她預告最後一集會教大家練腹肌，女士們可以出動露腰裝迎接夏日。