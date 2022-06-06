娛刺撈飯︱年過六十又點喎！堅抽學友翱翔娛圈

好多人都話做人唔公平，點解自己老竇唔係李家誠。但其實計我話不知幾公平，因為每個人都會老會死吖嘛。講到死，可能你同我都怕，但如果講老嘅話，就根本唔使驚。最近好多人都講緊「歌神」張學友嘅一張近照，話學友好似老咗好多喎。

最近有歌迷同張學友合照，學友面形同身形，都比以前瘦咗成個碼，兩邊的水仲好似有白頭髮。唔少網民都話，學友雖然笑得好燦爛，但始終遮唔住老態咁話。

其實學友最近同謝霆鋒拍緊新片《海關戰線》，學友唔止突登剃咗鬚，仲應該因為今次要做紀律部隊，而專登瘦身減磅，狀態仲係勁弗喎。其實上網Check番，學友都就嚟61歲，香港紀律部隊嘅法定退休年齡，最多可以延遲到60歲咋，但睇番佢今次揸晒槍上戰場，同41歲嘅霆鋒做拍檔，仲係一啲違和感都冇，話學友Keep得唔好，似乎講唔通喎。

頭先都講過，老之嘛，根本冇嘢好驚，因為人喺每個階段，都會搵到適合嘅崗位去發揮。好似最近一套勁Hit嘅荷里活空戰續集電影咁，主角湯告魯斯今年7月就60歲，講外表梗係唔後生啦，但戲入面嘅角色，就係講一個老年機師嘅內心掙扎，呢個角色搵番36年前第一集，顏值巔峰嘅湯告魯斯嚟做都做唔掂啦。

無論係邊個年齡層，都仲係好有用嘅，但如果年紀唔細，想繼續得到觀眾同Fans嘅認同，就一定唔可以覺得自己已經上咗神枱，求求其其畀七成力就算，因為老本食得一時，唔可以食一世。睇番湯告魯斯，為咗做好個角色，同班後生仔一齊接受正統嘅戰鬥機師訓練，而且仲親身上戰機拍攝添。講活力、膽色同魄力，佢完全唔輸蝕；亦冇因為自己嘅地位，諗住求其攞番套戲嘅金漆招牌出嚟招搖撞騙，而係貨真價實，用行動證明自己係有心有力有料到。

睇番我哋學友，3年前用咗超過2年，完成破晒紀錄嘅世界巡迴演唱會，到舊年年尾推出相關CD，由籌備、演出、到後期設計同製作都有份參與，睇到佢對自己嘅作品，係幾咁專注同埋用心。而佢籌備咗10年嘅音樂劇，到依家仍然繼續醞釀緊，仲話完全冇退休嘅打算添。

講到明係歌神，學友梗係唱得，舊年港姐決賽出山做表演嘉賓，以為個個都拍爛手掌啦，點知都仲係有批評嘅聲音，有人話佢唱腔作狀，有人仲話佢已經過時。其實無論係娛樂圈，甚至宏觀啲講呢個世界，都應該係新舊力量交融，咁先會完滿、咁先至健康。就算睇到唔啱自己口味嘅，都可以寬容啲，唔畀支持都唔使發行力去踩。講實力，講專業，講敬業，學友都係行中頂級，如果美國人要珍惜湯告魯斯，我哋同樣都應該錫住出道37年，去到依家仲係咁努力，為我哋提供頂級聲色藝表演嘅學友。如果學友80歲仲肯開演唱會，我諗好多人都一定會繼續支持，加油呀學友！