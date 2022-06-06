美少女最新聯名　玩盡黑白與彩色

喜歡日本動漫的人應該都會知道少女動漫《美少女戰士》，這套動漫在90年代開始連載，講述穿上水手服的美少女戰士們為了守護地球而對抗邪惡勢力。少女般的浪漫情節與動漫畫風即使現在看也完全不過時，因此就成為了潮牌爭相合作的對象。今次Vans就聯乘《美少女戰士》推出一系列的鞋款以及服飾，必能讓喜愛Sailor Moon和禮服幪面俠的粉絲尖叫。

活潑彩色

今次的全系列靈感來自​​動漫中有關愛情、正義和友誼的傳說。將彩色動漫情節融入Vans的經典風格中。鞋款方面一共有10個款式，涵蓋女裝、男裝和童裝。最經典的Sk8-Hi Stacked鞋身上的面料是緞面和順滑皮革，同時加入了Sailor Moon的變身胸針和蝴蝶結設計。搭配帶有Sailor Senshi守護星印記的半透明鞋底，讓人一眼就戀上。

Authentic鞋款則在鞋頭及鞋側印有禮服幪面俠和美少女戰士們的肖像，而La Costa Slide-On拖鞋就以磨砂皮配合大面積覆蓋於鞋面的水手戰士印花，為大家帶來時尚舒適的着用感受。此外，加上同系列的其他鞋款如Old Skool Patchwork、Old Skool、ComfyCush Slip-On等，以及各式大人服飾與童裝，也通過生動手法呈現水手戰士的神髓，讓粉絲一邊着用，一邊可以向這套經典動漫致敬。

型格黑白

除以上的繽紛之選外，品牌近期也跟《美少女戰士》及職業滑板手Lizzie Armanto推出黑白色的三方聯名系列。全系列的鞋履、服裝和配飾，均融入復古美學；而Lizzie Armanto也設計出全新鞋款The Lizzie，這是20年來第1款由女性設計的Vans專屬滑板鞋款。

整個系列共有3款Vans Skate Classics，以黑白色調演繹出美少女戰士的風采。Skate Old Skool和Skate Slip-On的設計體現出傳統和龐克風格。主打的The Lizzie注入了《美少女戰士》的招牌元素，採用全新的硫化結構，有着低調的Sidewall鞋側沿條、弧形鞋底及彎曲紋理，提供更穩定、更易磨合的着用感，後踭則加有Lizzie Armanto Logo，令這對三方聯乘之作具辨識度。