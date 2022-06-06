靈感煮意︰【麵種大比併】波蘭種

2022年06月06日 16:00
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    早前，我在東網專欄《靈敢侶情》撰文「麵包鬆軟的秘訣」時，提到幾款麵種，有讀者在讀文後要求我示範，但我在想，這幾款種之前已有很多人教過了，我再教其實也沒甚麼補充，倒不如，我們來做測試，看看幾款種在做同一個食譜的時候，會得出甚麼結果，從而幫助大家在做麵包時，知道該選哪一款麵種去開始。今集先測試的，將會是近期大熱的波蘭種，到底它會令麵包怎樣？立即上東網on.cc收看今集《靈感煮意》，今晚買定料，明早試試啦！
    原本食譜（半磅至1磅焗盤）
    高筋麵粉　200克
    水　140克
    酵母　3/4茶匙
    海鹽　1/2茶匙
    橄欖油　15克
    波蘭種食譜（半磅至1磅焗盤）
    波蘭種
    高筋麵粉　80克
    水　80克
    酵母　1/16茶匙
    波蘭種專欄連結︰https://bit.ly/3xm9vAH
    麵糰
    高筋麵粉　120克
    水　70克
    酵母　3/4減1/16茶匙
    海鹽　1/2茶匙
    橄欖油　15克
    周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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