靈感煮意︰【麵種大比併】波蘭種

早前，我在東網專欄《靈敢侶情》撰文「麵包鬆軟的秘訣」時，提到幾款麵種，有讀者在讀文後要求我示範，但我在想，這幾款種之前已有很多人教過了，我再教其實也沒甚麼補充，倒不如，我們來做測試，看看幾款種在做同一個食譜的時候，會得出甚麼結果，從而幫助大家在做麵包時，知道該選哪一款麵種去開始。今集先測試的，將會是近期大熱的波蘭種，到底它會令麵包怎樣？立即上東網on.cc收看今集《靈感煮意》，今晚買定料，明早試試啦！

原本食譜（半磅至1磅焗盤）

高筋麵粉 200克

水 140克

酵母 3/4茶匙

海鹽 1/2茶匙

橄欖油 15克

波蘭種食譜（半磅至1磅焗盤）

波蘭種

高筋麵粉 80克

水 80克

酵母 1/16茶匙

麵糰

高筋麵粉 120克

水 70克

酵母 3/4減1/16茶匙

海鹽 1/2茶匙

橄欖油 15克

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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