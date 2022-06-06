港姐2022｜「碩士超蓮」Bianca係黃心穎2.0　細細個吼住馬國明

《2022香港小姐競選》日前進行首輪面試，有唔少嚟參選嘅佳麗嘅學歷都好高，就好似喺港大中文系碩士畢業嘅Bianca，佢話自己依家主要嘅工作係網誌作家、註冊教師同編劇Model。而擁有鄒族血統（荷蘭人後裔）嘅佢樣子甜美，望落同何超蓮有啲似樣，有1米68高挑身材，仲不時都喺社交網晒比堅尼派福利，身材相當不俗！

佢被爆讀書時期已經有個明星夢，係一個追星族，仲係「黃心穎2.0」細細個就已經好鍾意馬國明啦，佢仲成日去集馬國明郵，瘋狂程度爆燈！而佢又被爆追過好多無綫嘅藝員，好似陳凱琳，陳敏之等，Join過唔少Fan Club㗎，不過佢嚟參選之前已經刪除晒過往嘅追星相啦！

至於林作上星期喺社交網發表「九成港姐都係豬扒論」後，言論引起無綫關注。無綫於上星期更向林作發出律師信，指林作嘅言論屬於誹謗性質，要求林作並從所有平台移除有關言論，林作要向無綫道歉及澄清有關言論。而林作今日（6日）喺社交平台上載一張與參選港姐嘅「重慶綺夢」對話截圖，並表示已經與「重慶綺夢」取得聯繫。林作表示於去年港姐競選成功捧紅利愛安，今年決定鎖定「重慶綺夢」為佢心水佳麗，並留言：「由於一樣叫綺夢實在太重複乏味，我決定命名她為「同床異夢」的「異夢」！！！現在開放傳媒透過我邀約和她的拍攝採訪工作。本人已取得她同意可以安排合作邀約。」