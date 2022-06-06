本日日本：初代PlayStation神還原其實係……

科技發展日新月異，家用遊戲機也不例外，於1994年推出的初代PlayStation，現已發展到新世代主機PlayStation 5。雖然功能上強化了很多，但對於一眾資深玩家而言，初代機曾經推出過《生化危機》、《Metal Gear》、《Final Fantasy VIII》及《惡魔城X 月下夜想曲》等數之不盡的經典遊戲，確係電玩歷史中別具意義的存在。想緬懷一番的話，不要錯過寶島社將於6月13日推出的特集《附送初代PlayStation原尺寸大多功能收納袋Book》，顧名思義該書會附送外形及尺寸都跟足初代PlayStation的收納袋，只見無論記憶卡插槽、散熱孔、按鈕、光碟上蓋、控制器連接處等Detail位都細緻呈現，而拉鏈把手則加上手掣上的「△〇×□」圖案，驟眼看還以為是真機，可謂維妙維肖。收納袋內籠印上滿滿的PS Logo（分藍色及黑色兩個版本），容量頗大，可放入書本、文具或遊戲光碟等。至於書的內容方面則有歷代Playstation介紹，還收錄由多位PlayStation名人粉絲挑選出的 3 款遊戲介紹，值得粉絲們收藏。藍色版本於日本各便利店有售，黑色版本則於日本各書店及Amazon、樂本Books等網站有售，各售2,068日圓（約HK$124）。