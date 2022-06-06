相隔22年︱兩大影帝郭富城吳鎮宇再合作　齊齊打大佬

影帝郭富城（城城）、吳鎮宇、任達華及方中信今日（6日）到屯門，出席英皇電影《內幕》開鏡拜神，場面相當熱鬧。原來今次是城城自電影《公元2000》後與鎮宇合作：「相隔咗22年，而我同導演麥兆輝上一次合作係1996年《浪漫風暴》，當時佢仲係副導演，今次最開心係好多新知舊雨喺埋一齊。」

城城於戲中扮演專打刑事案的大狀，與飾演警察的鎮宇齊齊「打大佬」，城城透露：「戲裏面我除咗打官司外，仲要教小朋友跆拳道，所以呢排努力咁壓吓腿。今晚我就會喺度（開鏡地點）同鎮宇打壞人，希望呢場戲一個星期拍得晒！」

鎮宇早前已拍攝了一場「屋頂穿梭戲」，搞到要休息整整一星期才能回氣，難怪他笑指這場「捉壞人戲」要交由替身代勞。對於角色原本由林峯出演，後來考慮陳偉霆，最終落入他手中，鎮宇表示：「冇所謂，我都係鍾意個組合，同埋可以留喺香港開工，最緊要準時出糧啫。佢哋（劇組）用咗好多說話嚟安慰我，我都同佢哋講唔使喇。」

另外，城城於剛過去的瑞午節帶兩個囡囡去踩水上單車，他不禁失笑說：「本來係囡囡話想睇賽龍舟，我咪帶佢哋去赤柱囉，點知去到先發現賽事已經完晒！跟住改咗同佢哋去飲嘢同踩艇，佢哋都玩得好開心。」鎮宇即搭訕：「唔緊要，遲啲有國際龍舟賽，到時再睇過！」