神級RPG情報公開　同期仲有格鬥大作

PlayStation 5推出至今依然一機難求，就算有機也被玩家批評大作欠奉，然而這情況即將有改善，事關廠方剛於「State of Play」線上發布會公開了多個大作的內容及發售日期。

當中最受注目當然是神級續作《Final Fantasy XVI》，預計2023年夏季登陸PS5。遊戲由曾擔任《勇者鬥惡龍X》主企劃的吉田直樹任製作人，描述於虛構國家Valisthea內的權力鬥爭。預告所見玩法近似《FFXV》的ARPG形式，玩家要操控角色揮劍、迴避及拖展魔法，並可派出巨型召喚獸作戰，場面相當震撼。

再來是《Resident Evil 4》的重製版，近年這系列的重製版皆得到不俗評價，今次廠方決定重製被譽為歷代最好玩的第四集，在保留原版劇情的同時，把畫面及操控手感提升至現代遊戲水平。此作預計2023年3月24日推出，男主角Leon及人氣女角Ada Wong會再同大家見面。

格鬥大作《Street Fighter 6》也將在2023年上市，提供街機模式、線上對戰、訓練模式、單機對戰，並新增世界巡遊和對戰大堂兩個全新玩法，前者似《NBA2K》般可操控角色在地圖上漫遊及挑戰各項任務，後者則加入更多打法限制及規則。此作以RE引擎開發，畫面升級兼融入上集的塗鴉畫風，隆與春麗均經過重新設計，並加入全新角色Jamie。

同場加映: Top Gun飛入遊戲

電影《壯志凌雲：獨行俠》口碑載道，Xbox Game Pass玩到的飛行模擬遊戲《Microsoft Flight Simulator》亦乘勢推出電影免費下載內容，讓玩家駕駛戲中的F/A-18E超級大黃蜂戰鬥機完成不同訓練，例如在航空母艦降落、高速穿越峽谷和飛入地球平流層等。