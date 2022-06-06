關心妍自爆曾經考慮過領養　感恩竟然生得出

關心妍（Jade）與周志康為無綫節目《日日媽媽聲》第二輯擔任嘉賓，現育有一女的Jade透露婚後約一年已開始為生B努力，可惜一直徒勞無功，令她一度心急如焚：「啱啱開始試咗兩、三年都冇，當時都仲未心急，但到到第三、四年就開始覺得『係咪有事呢？』去到第六年，我就同自己講如果等到四十歲都冇，嗰時我已經三十六歲，咁不如領養啦，我哋兩個都好鍾意小朋友。」想不到一年之後卻意料之外傳來好消息，令Jade一度難以相信：「好感恩，會覺得『等咗咁耐，你終於嚟到喇！』」

她又大方分享了「佗B親子三部曲」：「我每日都會同佢傾偈、唱歌同祈禱。」她又分享了囡囡的神奇「胎前記憶」，並坦言一度被冧至爆喊：「唔知真定假架，囡囡講架啫，但我做媽咪聽到係冧到不得了。大家知我等咗佢七年，我每晚都會陪佢瞓嘅，嗰日我忍唔住多謝佢嚟到呢個世界上，又話我真係好鍾意佢，點知佢無啦啦彈咗句：『我都等咗你好耐啦，我喺舊雲上面等你，Jesus喺嗰度畀我揀（媽咪）。』我問佢你點知係我？囡囡話：『你粉紅色頭髮架嘛。』咁嗰時我演唱會嘅髮型真係粉紅色頭髮嘅，嗰晚我叫完阿囡瞓，就衝出去搵老公爆喊，好感動！亦都想鼓勵番媽媽們，你等緊BB之餘，其實佢都等緊你。」

另外，被指是「佛系爸爸」的周志康笑言一早已打算早婚並對婚姻充滿期盼：「我係細仔吖嘛，我由細到大都好想有人畀我照顧，咁我依家屋企有三個Queen畀我照顧。我係最縱兩個女嗰個，亦係最惡嗰個。」問到志康兩名女兒有否曾經認錯他和孖生哥哥周志文時，他坦言從來沒有，反而老婆認錯過一次：「因為佢唔知我係孖生，嗰時佢第一次上我屋企，我咁啱整緊嘢，我阿哥去開門，佢就奇怪點解呢個人咁熟悉又咁陌生嘅。」