日日媽媽聲︱方紹聰難忘家姐睇自己演出拍爛手掌

藝人方紹聰（奶仔）日前擔任由余安安、羅敏莊及陳凱琳主持的《日日媽媽聲》第二輯嘉賓，奶仔更帶同餅印媽咪「美麗姐」參與錄影，場面溫馨。奶仔的家姐患有輕度弱智，雖然家姐未能以言語跟奶仔溝通，但奶仔笑言二人默契十足：「好多人問我同家姐點溝通，其實我哋由細到大相處咗好耐，所以可能一個眼神已經知對方想點，或者少少嘢我已經知佢係開心定唔開心。」他表示十分難忘家姐看到自己在劇集《特技人》中演出後的開心反應：「嗰時成家人一齊食飯，咁啱電視播到我嘅畫面，家姐睇住個電視，企起身好開心係咁拍手掌，仲行出去指住部電視，再行埋嚟攬住我，同其他人客講『呢個係我細佬』。」說到此處，奶仔哽咽說：「我嗰刻好感動，我以為我開心，原來佢戥我更加開心。」奶仔續指慶幸在無綫工作12年後逐漸有人認識，希望能透過自己的知名度，讓更多人關注弱勢社群，尤其弱智人士。

「美麗姐」雖然要湊大奶仔及輕度弱智長女，但她樂天開朗，沒有怨天尤人，她稱最希望是自己和女兒身體健康，這樣二人才能一直一起走下去。她還大爆奶仔出生時的小秘密：「佢出世已經有8磅2，我生佢好辛苦㗎，我生佢時因為太用力，塊臉爆晒微絲血管。」又指她跟奶仔小時候有專屬的親密行為以促進親子關係：「我餐餐都要同佢碌卡，我哋用臉嚟碌卡咯！」奶仔即接招說：「所以我哋個樣咁似係有原因，我哋依家少咗咁做，會改為請佢食嘢或周圍去。依家碌卡同錫錫轉咗嚟追女仔，係Work嘅。」