「兇版Angelababy」台灣辣妹黃琳擁有天使臉孔及32D、23、33的魔鬼身材,S形前凸後翹身段,吸引80萬人追蹤。近日她在社交網分享一系列去戶外度假遊玩的絕美照片:「Meet my new friends(認識新朋友)」,期間中門大開蹲下餵梅花鹿,大顯Deep V深長事業線,視覺效果讓人目不暇給。端午節當天她又分享身穿蜜桃色綁帶式比堅尼,擠出渾圓雙球,並表示:「back like I never left,好久沒發膠片了。」照片中,可見她的蜜桃臀一覽無遺,網友一致讚賞紛紛留言:「想當鹿」、「掉出來了」,「眼睛跟鹿一樣大好可愛。」